Inesperado varapalo para Juan José Ballesta ante su denuncia por abuso sexual

"Soy inocente. No la conozco de nada, no sé quién es esta mujer. Esto es de locos pero no tengo nada que esconder porque no he hecho nada". Estas eran las declaraciones que Juan José Ballesta hacía hace justo una semana, tras prestar declaración en los Juzgados de Parla tras la denuncia de una mujer de 47 años que asegura que agredió sexualmente de ella el pasado mes de julio.

La abogada del protagonista de 'El Bola' solicitaba el sobreseimiento y archivo del caso, basándose en la ausencia de pruebas o indicios, y en las contradicciones en las que ha incurrido la presunta víctima, que padece una esquizofrenia paranoide y ha cambiado su versión sobre los hechos en varias ocasiones.

Sin embargo, y como acabamos de conocer, la jueza ha tumbado las esperanzas de Juanjo Ballesta de pasar página tras este desagradable suceso en el que mantiene su inocencia y, negando la petición de su defensa de archivar la denuncia, ha solicitado las grabaciones de la calle de Parla en la que supuestamente el artista habría agredido sexualmente a esta mujer la noche del 20 de julio. Hechos que él sigue negando rotundamente.

En el auto al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada desestima la petición de sobreseimiento formulada por la defensa del actor, en manos del despacho penalista Ospina Abogados. Y a instancias del abogado de la presunta víctima, Juan Manuel Medina, ha requerido a la entidad bancaria -ya que según ella la agresión sexual se habría producido en un cajero automático- las grabaciones de las cámaras de seguridad del día de autos.

La magistrada negó hace unos días imponer al actor y al otro investigado una orden de alejamiento al considerar que el relato de hechos de la propia víctima cuenta con "ciertas contradicciones" y al no quedar acreditado "una situación objetiva de riesgo" para la perjudicada del delito investigado.

