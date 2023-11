Rodríguez de la Borbolla dice que "se puede cambiar de opinión pero no de alma"

El expresidente de la Junta de Andalucía por el PSOE José Rodríguez de la Borbolla, que esta mañana ha participado en Sevilla en la concentración de jueces y profesionales del Derecho contra la ley de amnistía le ha dicho al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "se puede cambiar de opinión, pero no se puede cambiar de alma".

De "tremebundo" y "apabullante" ha calificado Rodríguez de la Borbolla, en declaraciones a los periodistas, que Sánchez "había dicho que nunca habría amnistía y ahí está la amnistía".



"Ha hecho muchas cosas en las que ha faltado a las promesas que le había hecho a los ciudadanos españoles", ha señalado el expresidente de la Junta, quien con tono irónico también ha recordado la promesa de no pactar con Podemos.



"Están atacando la integridad de una sociedad que estaba viviendo con tranquilidad, y la están convirtiendo en una sociedad crispada y dividida en la que cual, cada día que pase, van a incrementarse las desigualdades entre los españoles", ha añadido Rodríguez de la Borbolla, quien dejó de presidir la Junta hace 33 años.



En España, a su juicio, "solo está pasando una sola cosa, que un señor que quiere ser presidente del Gobierno es capaz de aliarse con atentadores contra la nación con tal de seguir siendo presidente del Gobierno".



"En el PSOE actual hay monolitismo; las primarias hundieron al Partido Socialista porque suponen que un señor o una señora del cual no se conocen mayores méritos, de pronto, en una campaña de tres semanas, resulta que es el más votado y a partir de ahí se convierte en un señor feudal, en una persona que controla todo el aparato y no admite la discusión", ha señalado sobre la falta de crítica interna en el partido.



Rodríguez de la Borbolla ha asegurado que cuando Sánchez llegó a la secretaría general del PSOE le pidió audiencia, que no le concedió al delegarlo al secretario de Organización, a quien le entregó un "guión de las cosas que podrían servirle a Pedro Sánchez".



Entre esas cosas, le dijo que "un líder político no puede ir de Gary Cooper por la vida; y Pedro Sánchez ha ido de Gary Cooper por la vida, y así no se dirige una nación".

Jueces y profesionales del Derecho se concentran en Sevilla, Cádiz, Huelva y Jaén

Así, jueces de cuatro provincias de Andalucía -Sevilla, Cádiz, Huelva y Jaén- han participado este martes en concentraciones contra el acuerdo del PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez y para mostrar su "preocupación" por que se vea afectada la independencia judicial y la separación de poderes.



En Sevilla, ante la Audiencia Provincial, se han concentrado unas cuatrocientas personas, ya que los jueces han hecho extensiva la convocatoria a fiscales, secretarios judiciales, abogados y procuradores, que la han secundado con algunos de sus portavoces o representantes, y también ha asistido el expresidente de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla.



El juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, ha dicho a los periodistas que el motivo de la protesta es mostrar la preocupación de todos los profesionales del Derecho "por el contenido de determinados acuerdos políticos que afectan a la independencia judicial y al principio de separación de poderes".



"Es un imperativo categórico y ético entender la preocupación de los miembros de la carrera judicial y de todas las profesiones jurídicas respecto a la independencia del poder judicial", ha señalado Guerrero sobre la conveniencia de una protesta como ésta y antes de añadir que también se trata de recordar que los jueces solo están sometidos al imperio de la ley.



El presidente en Andalucía de la Asociación Profesional de la Magistratura en Andalucía, Joaquín Yust, ha dicho a los periodistas en la concentración de Sevilla que "es difícil entender cual es el fin constitucional que guía la aplicación de esta norma".



Yust ha añadido que la ley de amnistía "en sí misma es un 'lawfare' porque viene a decir que lo que ha ocurrido en un determinado periodo de tiempo no ha existido" y da a entender que "todo lo que ha ocurrido a nivel judicial ha sido una persecución política".



En la concentración de Huelva ha participado un centenar de personas, y en la de Cádiz han remarcado que "la separación de poderes es sagrada", y Manuel Estrella, presidente de la Audiencia Provincial, ha dicho que no aceptan el concepto de "lawfare" porque en España hay un Estado de derecho "ejemplar", donde "nunca se ha instrumentalizado la justicia políticamente".



Estrella ha señalado que sería indigno que jueces y magistrados que "han puesto sus sentencias simplemente aplicando el derecho aprobado por el poder legislativo" tengan que someterse a un control en vía parlamentaria, que es un órgano que "no es el que compete".



En torno a 150 personas según la Subdelegación del Gobierno entre jueces, letrados y otros operadores jurídicos, se han concentrado este mediodía ante la Audiencia Provincial de Jaén “en defensa del Estado de Derecho y de un poder judicial independiente”, en una concentración a la que ha asistido el presidente de la Audiencia de Jaén, Rafael Morales.



En Andalucía, estas concentraciones están convocadas en Málaga y Almería para mañana miércoles y ayer martes se llevó una a cabo en Córdoba.



Esta movilización busca expresar la "adhesión expresa" de sus participantes al documento publicado por las asociaciones judiciales ante el acuerdo suscrito por PSOE y Junts y rechazar las referencias que en él se hacen al término "lawfare" o judicialización de la política.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es