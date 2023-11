Muere de forma repentina el creador de la serie Euphoria, Kevin Turen a los 44 años

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras el fallecimiento inesperado de Kevin Turen, uno de los creadores más destacados de Hollywood y cofundador de Little Lamb Productions. Turen, conocido principalmente por su trabajo en la serie de HBO Max, Euphoria, murió a la edad de 44 años por causas aún desconocidas.

El anuncio de su muerte fue dado a conocer por su padre mediante un comunicado este pasado domingo, donde expresó que "Kevin era tan increíblemente especial que este mundo será menos sin él". La noticia llega solo unos meses después del fallecimiento de Angus Cloud, actor destacado del elenco de Euphoria.

La carrera de Turen estuvo marcada por colaboraciones de alto perfil en la industria cinematográfica. Debutó como productor con Wassup Rockers de Larry Clark y continuó su carrera trabajando en proyectos como Malcolm and Marie, Waves de Trey Shultz, Arbitrage de Nicholas Jarecki, The Birth of a Nation de Nate Parker, Pieces of a Woman de Kornel Mondruczo, 99 Homes de Ramin Bahrani y la trilogía X de Ti West.

Jay Penske, director ejecutivo de Penske Media Corporation, lamentó profundamente la pérdida de Turen, no solo como compañero sino también como un amigo cercano. "A pesar de sus muchos logros en Hollywood, la mayor pasión de Kevin eran su familia y sus amigos", afirmó Penske. El impacto de su muerte no solo se siente en su círculo cercano, sino en toda la comunidad de Los Ángeles, que ha perdido a "una de sus estrellas en ascenso más brillantes".

Turen, quien también fue ejecutivo de First Look Pictures y presidente de la misma, tuvo una carrera notable en varias empresas de producción. En la década de 2010, trabajó en Infinity Media y Treehouse Films, y en 2014, se unió a Phantom Four como director. Su colaboración con Sam Levinson fue particularmente fructífera, llevando a la creación de la serie Euphoria y la película Malcolm & Marie.

Originario de Nueva York y graduado de la Universidad de Columbia en cine, Turen dejó una huella indeleble en la industria. Además de Euphoria, él y Levinson produjeron la miniserie de HBO The Idol, junto al cantante The Weeknd, conocida por su polémica recepción como "cruda, asquerosa y sexista".

