JxCat asegura que el PSOE pidió registrar en solitario la ley de amnistía

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha explicado que no firmaron la proposición de ley de amnistía porque así se lo pidió el PSOE: "Nosotros ya la teníamos firmada, pero nos pidieron que, o (la firmamos) todos, o sólo ellos".



"Nosotros lo que queremos es una investidura con esto (la amnistía), que era una condición previa, y el tema no es quién la firme, sino que aparezca en el Boletín Oficial del Estado", ha afirmado en declaraciones a TV3.



El PSOE registró ayer en solitario la proposición de ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, sin las firmas de sus socios de investidura -Sumar, Junts, ERC, EH Bildu, PNV y BNG- ante las dudas "técnicojurídicas" de Esquerra.



Hoy, Turull ha restado importancia a este hecho: "La firmamos, pero luego nos dijeron que había alguien que no la quería firmar, y nos pidieron que les dejásemos firmarla a ellos solos (con relación al PSOE). Ningún problema, una de las condiciones que pusimos era que, antes del debate de investidura, hubiese una ley de amnistía con la que estuviésemos de acuerdo".



Preguntado por la ausencia en el texto legal del concepto "lawfare", o persecución judicial, Turull ha dicho que no sale "como tal" porque en la ley sólo aparecen "conceptos jurídicos", y que el "lawfare" es un concepto "político".



No obstante, ha asegurado que en el apartado 1A de la ley están incluidos estos casos y "los de toda la gente perseguida por una cúpula judicial desbocada".



Sobre el eventual regreso a Cataluña del expresident Carles Puigdemont, Turull ha apuntado que "podrá volver cuando esté en vigor la ley" de amnistía.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es