Dani Llamas nos entrega "Sangre", su nuevo LP

Dani Llamas nos regala con "Sangre" su disco más maduro, personal y ambicioso hasta el momento de la mano de Wild Punk Records. Un trabajo que continúa la senda emprendida por "La verdad" y "A fuego", donde el jerezano ahondaba en sus raíces, el flamenco y el folclore sin perder de vista ese sonido rock descarnado que le caracteriza, y para el que se ha acompañado de colegas como Rocío Márquez, Raúl Cantizano y Ramón Rodríguez, más conocido como The New Raemon. "Sangre" de su sangre.

A la espera de anunciar las fechas de gira de este nuevo trabajo discográfico, ya conocemos la fecha de presentación en Sevilla, una cita muy especial pues Dani Llamas estará acompañado para la ocasión por amigos artistas e invitados. Apunten en sus agendas: jueves 7 de marzo de 2024 en el Teatro Lope de Vega.

¿Es "Sangre" pues un álbum continuísta? ¿Supone el último eslabón de una cadena creativa en la trayectoria de Dani Llamas? Él mismo nos responde: "'Sangre' es el álbum que consolida mi etapa andaluza. En él puedes encontrar algunas canciones que se inspiran en palos flamencos —bulerías por soleá, soleá, malagueña, alboreá, mirabrás, vidalita-milonga, cabal, cantes de trilla— y algunas que no se inspiran en ninguno, pero todas suenan a canciones que dejan atrás el juego de estilo e intentan alcanzar otro plano más universal".

Dani Llamas feat Rocío Márquez - El Color De Los Días:

He ahí una de las diferencias de esta nueva entrega discográfica, que ve hoy viernes 10 de noviembre la luz bajo cabecera de Wild Punk Records, respecto a las dos inmediatamente anteriores, las mencionadas "La verdad" y "A fuego". Aquí el músico jerezano amplía considerablemente su radio de acción, saltando de esa investigación sobre el flamenco que reinaba en ambos trabajos para explorar nuevas sendas, acercándose al legado y los mimbres de grandes compositores como el también jerezano Manuel Alejandro pero también buscando un sonido 100% personal. "He encontrado un camino genuino propio que solo suena a mí, haciendo un trabajo de búsqueda de mi propia identidad a través de la síntesis de todo lo que soy en lo musical y en lo lírico, y en definitiva, en lo mucho vivido, haciendo canciones y girando desde mediados de los 90. Con 'Sangre', he conseguido aplicar —y saltarme— mi propio manual mucho más libremente, bucear y alejarme del flamenco, probar nuevos campos sonoros y crecer como compositor". No en vano, conviene llamar la atención sobre unas letras tan cuidadas como reveladoras. "Las letras de 'Sangre' y el título del álbum versan sobre un aspecto de lo humano que nos une a todos. El fluido que nos recorre las entrañas, el que derramamos en las guerras, el que nos da vida en los hospitales, el que hace que tantas veces lo nefasto y lo sublime partan de un mismo elemento".

Claro que para recorrer ese camino y crecer como compositor, Dani Llamas no ha dudado en rodearse de la mejor compañía posible. "En lo musical, decidí esta vez llegar al estudio con casi todo por hacer, y para eso quise contar con alguien que pudiera ayudarme a llegar a un puerto inesperado: Paco Loco. Me quedo con sus palabras al salir del estudio: 'Ha sido uno de los discos más difíciles que he hecho, y estoy muy contento con el resultado'". Palabras sin duda mayores para un productor tan experimentado como Paco.

Al otro lado de la pecera, Dani Llamas ha contado también con un elenco de auténtico lujo. "Invité a Rocío Márquez a cantar y no puedo más que derretirme en elogios ante sus maravillas", confiesa el músico, más que agradecido. "Cada canción que cantaba la llevaba a un lugar más alto. Hace que mis letras tomen un sentido absolutamente vital y profundo".

Además de la onubense y su voz prístina, arrebatadora, en el disco podemos oír otras colaboraciones tan atractivas como la del guitarrista Raúl Cantizano, a quien hemos visto en más de una ocasión al lado de renovadores del flamenco como Niño de Elche, Los Voluble o la mismísima Rocío Márquez. "El toque de Raúl da matices antes nunca encontrados en mis discos", confiesa Dani Llamas, "y es una de las colaboraciones del disco que más quiero destacar"_.

También anda por los surcos de este "Sangre" un viejo amigo suyo como The New Raemon. "Sangre". "Ramón Rodríguez, que no puede faltar en mis discos, hace unos coros preciosos en 'La Guerra Ha Terminado'", nos avisa el jerezano.

Y para redondear un trabajo, valga la redundancia, tan redondo, a Dani Llamas le rodean también sus compañeros de siempre. "La banda base es mi banda de directo, con la que nos hemos hecho unos cuantos miles de kilómetros tocando "La verdad" y "A fuego", y ahora somos una familia que consta de Rafa Camisón en la batería y percusión, Marco Serrato al bajo, Koe Casas en los teclados y Manuel Mateo a la guitarra".

Dani tampoco se olvida de agradecer a los responsables del trabajo artístico del álbum, "un tándem creativo del fotógrafo Óscar Romero y el diseñador Ricardo Barquín, y estoy muy orgulloso tanto del resultado como de haberlo gestado y producido en mi barrio".

Nada mejor, claro, que acordarse de los orígenes en un trabajo bautizado con un título tan escueto como explícito: "Sangre".

