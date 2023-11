El flamenco demuestra que es universal en el preludio de la entrega de los Latin Grammy

Una gala celebrada en la Plaza de España de Sevilla ha reunido a lo mejor del cante, baile y el toque flamenco como anticipo a la entrega de los Latin Grammy este jueves en la capital andaluza, con la participación de algunos de los mayores exponentes de este arte en Andalucía.

Bajo el título ‘El flamenco es universal', se han reunido ante un auditorio de unas 5.000 personas artistas como Carmen Linares, Pedro el granaína, Rancapino chico, Marina Heredia, Jesús Carmona, Tomatito, Argentina, Israel Fernández o Dorantes, en una lista de una treintena de nombres de los más diversos estilos dentro del flamenco.



Por primera vez, los nombres más importantes del cante, el baile y la guitarra del mundo se han reunido en un espectáculo único, centrado en las sagas y los grandes maestros de la historia de este arte, declarado por la Unesco Patrimonio Cultural de la Humanidad desde noviembre de 2010.



La larga lista de primeras figuras que han intervenido han rendido tributo a Paco de Lucía, Camarón, Lole y Manuel, la Niña de los Peines, Enrique Morente o Carmen Amaya, entre muchos otros.



Entre los asistentes, Alba Molina, hija de los míticos Lole y Manuel, ha destacado la aportación de sus padres a este arte, destacando la importancia de hacer algo como lo de esta noche “tan bonito” en torno al flamenco.

El guitarrista Juan Carlos Romero ha considerado “de justicia” que al flamenco “se le dedique no una gala, sino algo más”, y que se conozca “que el flamenco es la música más importante que tiene España, sin ninguna duda”.



En la misma línea, José Mercé ha destacado que “es hora” de que “se enteren los americanos de lo que es el flamenco”, aunque “es culpa de nosotros, no de ellos”.



Muy “feliz emocionado, ilusionado y con mucha carga de ilusión” se ha mostrado el guitarrista David de Arahal, igual que el showman y escritor Boriz Izaguirre, que ha dicho que “me gusta el flamenco, pero no he aprendido todo lo que pueda, porque es un mundo en el que hay que entrar con profundidad”.



La cantante María del Monte ha definido al flamenco como “parte de la música, que es universal”, subrayando que el flamenco, actualmente, “va a ser siempre como la música, con sus altos y sus bajos, pero la música no va a caer en la vida”.



La cantante Blanca Paloma ha recordado que se presentó al Festival de Eurovisión “por compas de bulerías”, recordando que fue una apuesta “arriesgada, y la verdad que pensaba que a Europa le gustaba mucho el flamenco, pero también le gusta la tendencia”, lo que hizo que no triunfase la canción.



Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado que actividades paralelas como la de esta noche ponen de manifiesto “la importancia que tienen los Grammy”, enfatizando que “Andalucía es capaz de todo, de organizar una Eurocopa, un Mundial de Fútbol, unos Grammy o cualquier acontecimiento internacional”.



Por último, el cantante Juanes ha definido el flamenco como “una música demasiado hermosa, compleja y apasionada”, sosteniendo que “siempre he tratado de entenderlo, aunque nunca llegaré a interpretarlo”.

