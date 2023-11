Unas 1.200 personas acuden a Ferraz en el undécimo día de protestas contra la amnistía

Unas 1.200 personas han participado esta tarde en la concentración sin incidentes contra la amnistía convocada por undécimo día consecutivo en los alrededores de la sede central del PSOE en Ferraz, a la que han acudido varios dirigentes de Vox, entre ellos Santiago Abascal, acompañado del controvertido expresentador de Fox News Tucker Carlson.



Poco después de que el PSOE registrara en solitario la proposición de ley de amnistía en el Congreso, Vox había llamado a la convocatoria mediante la red social X (antes Twitter) con el mensaje "El PSOE está dando un golpe de estado. Nos vemos en Ferraz".



Allí ha aparecido Santiago Abascal junto al vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, y la portavoz del partido en el Congreso, Pepa Millán, además del excomunicador de la cadena conservadora norteamericana, quien ha subido a la misma red social una fotografía con los dirigentes de Vox con el mensaje "In Madrid".



El "gurú" de la prensa ultradrechista, despedido de Fox News y que ahora tiene su propio programa en X -donde ha entrevistado, entre otros, al expresidente Donald Trump (2017-2021) y al candidato libertario a la Presidencia de Argentina, Javier Milei- se ha desplazado a Madrid para seguir las protestas junto a Vox y hacer un programa con las movilizaciones.



La cifra proporcionada este lunes por la Delegación del Gobierno es la misma que la de ayer, algo menor que la del sábado, cuando fueron 1.700, y muy inferior al pasado jueves, cuando se congregaron más de 8.000 personas, la más concurrida de las concentraciones desde su inicio, el 3 de noviembre.



En esta nueva jornada, los manifestantes, que se han ido concentrando a partir de las 19:00 horas, han coreado lemas como "Que te vote Txapote", "Sánchez traidor", "Ese furgón, para Puigdemont" o "Solución final, bombas a Ferraz" y han exhibido banderas nacionales (algunas de ellas con el escudo constitucional recortado) y pancartas contra el presidente del Gobierno.



"Dónde está, no se ve, el gallego del PP"; "Dios, patria y revolución"; "Solidaridad, huelga general" son otras de las proclamas que los asistentes han ido coreando a lo largo de la protesta que ha transcurrido hasta las 22:00 horas, sin incidentes, más allá de las ya habituales increpaciones a los informadores que cubren la concentración.



A ellos les han dedicado mensajes como "Periodistas terroristas" o "Salta a la vista, la prensa es socialista", mientras que a los policías también les han increpado como lemas como "Son las diez, gaseamos otra vez" o "La secreta que se quite la careta".



Sobre las 23:00 horas apenas quedaban unos pocos congregados y hasta esa hora no se había registrado ningún incidente.

