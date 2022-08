Condenado por insultar y agredir a su pareja al negarse a tener relaciones

El Juzgado de lo Penal número 3 de Huelva ha condenado a un hombre a nueve meses de cárcel y 15 días de localización permanente por insultar y agredir a su pareja después de que ésta se negara a mantener relaciones sexuales con él.



La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, considera probado que el acusado mantenía una relación sentimental con una mujer con la que convivía en una habitación alquilada en un albergue de Lepe.



En la madrugada del 29 de mayo despertó a la mujer para mantener relaciones sexuales y al negarse ella, con ánimo de ofenderla, le dijo que era una puta, una guarra y que se acostaba con todos menos con él.



Horas más tarde, el acusado comenzó de nuevo a requerir a la denunciante mantener relaciones sexuales y ante una nueva negativa, enfadado, le propinó un empujón y la tiró al suelo en el hueco que había entre el armario y la cama y la agarró fuertemente por el cuello, causándole lesiones leves.



El juez considera al acusado responsable de un delito de lesiones sobre la mujer por el que además de la pena de cárcel le impone la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante dos años y nueve meses y la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros de la mujer y a comunicarse con ella durante dos años.



Asimismo deberá indemnizar a la perjudicada con 160 euros, según la sentencia.



También lo condena por un delito leve de injurias a quince días de localización permanente y otra orden de alejamiento de tres meses.



Se acuerda igualmente la suspensión durante tres años de la pena de prisión condicionada a que no cometa delito alguno durante este período, a que no se acerque ni se comunique con la víctima, a que participe en un programa formativo y/o educacional en materia de igualdad de géneros y no discriminación y a que abone la responsabilidad civil.