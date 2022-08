Almudena Grandes, de vecina a Hija Adoptiva de Rota

En un acto cargado de emotividad y recuerdo, la escritora madrileña Almudena Grandes, fallecida en noviembre de 2021, ha recibido hoy, a título póstumo, el nombramiento de Hija Adoptiva de la Villa de Rota, un municipio que consideraba "la luz de todos sus veranos" y donde se la trataba como una vecina más.



El salón capitular del Palacio Municipal Castillo de Luna de la localidad ha acogido este acto en el que su viudo, el poeta Luis García Montero ha mostrado su fortuna por que Grandes se enamorase de él y de Rota.



"Tuve la suerte de que Almudena se enamorara de mí y quisiera pasar nuestros veranos junto al mar", ha expresado García Montero en su discurso, donde ha contado también que fue él quien le habló a su esposa de este rincón de Cádiz y al venir "se convenció de que no había mejor sitio para pasar sus veranos".



Ha agradecido especialmente este nombramiento de Hija Adoptiva porque el fallecimiento de la escritora le ha dejado "una herida profunda" y ha supuesto para él "el primer golpe de mala suerte de su vida".



Querida por todos y considerada por la gente de Rota como parte de esta familia, Grandes pasó largos veranos en este municipio de la costa gaditana, un lugar en el que ha visto crecer a sus hijos y desde donde escribió todas sus obras "a partir de 'Atlas de geografía humana'", como ha apuntado el poeta.



Autoridades locales y provinciales, vecinos y amigos de la autora como Felipe Benítez Reyes o Joaquín Sabina no han querido perderse esta cita que la ciudad le debía a su vecina adoptiva y que este sábado ha convertido en "hija".



El alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, y la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, han entregado el título de Hija Adoptiva a sus tres hijos, Irene, Mauro y Elisa, visiblemente emocionados y que han recibido un largo aplauso de los asistentes.



Ruiz Arana ha reiterado el compromiso que Grandes tenía con Rota, una ciudad "que aprendió a amar" y donde creó "una red de amigos" que la arraigó aún más a esta tierra.



"Almudena Grandes encontró en Rota su propio territorio de la felicidad", ha resaltado el alcalde en su intervención, para decir que Almudena "es eterna" y se la seguirá recordando en la que fue su segunda casa.



"Un beso, Almudena, allá donde estés", ha finalizado.



La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha dicho en su discurso que Grandes fue "un referente literario", pero también un "referente por su compromiso con la agenda progresista, feminista y con los más vulnerables".



"Como mujer dio voz a las mujeres y mostró la realidad de nuestro país", ha afirmado Calviño, quien ha apuntado que Almudena "no flaqueaba nunca y era una roteña más".



Ella consideraba a Rota "el territorio de la felicidad" y por eso este nombramiento como Hija Adoptiva es "el mejor de los premios" porque es "un acto de amor correspondido", ha valorado la ministra.



Desde hoy, la escritora madrileña, roteña de adopción, se convierte oficialmente en "una vecina más" y en su hija mas querida, a la que Rota siempre llevará en su memoria.