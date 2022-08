Retrasos en 18 vuelos en Andalucía por la huelga de tripulantes de Ryanair

La séptima jornada de huelga en agosto de los tripulantes de cabina de Ryanair convocada por los sindicatos USO y Sitpla ha ocasionado este miércoles retrasos en dieciocho vuelos en los aeropuertos andaluces de Málaga y Sevilla, donde no se ha producido ninguna cancelación.



Según ha informado USO, hasta las 13:00 horas no se había cancelado ningún vuelo de la aerolínea irlandesa con origen o destino en España, y se habían contabilizado un total de 127 retrasos.



Destacan por volumen de demoras los aeropuertos de Palma de Mallorca (37) y Barcelona (28), seguidos de Madrid (14), Málaga (12), Valencia (11), Alicante (7), Sevilla (6) Ibiza y Santiago 5 cada uno), Girona (2).



Los retrasos en Andalucía afectan a cinco salidas y siete llegadas en el aeropuerto de Málaga, y a dos de los despegues y cuatro de los aterrizajes programados en el de Sevilla.



El sindicato USO ha denunciado en los últimos días casos de "esquirolaje" de la compañía aérea, a la que acusa de operar vuelos en aeropuertos españoles con tripulaciones basadas en otros países para vulnerar el derecho a huelga de los trabajadores.



Por su parte, Ryanair señaló este martes en un comunicado que, "como consecuencia de las huelgas mal secundadas" por dos sindicatos de tripulantes de cabina en España, desde la aerolínea no se espera "ninguna interrupción en su operativa" de 3.000 vuelos diarios en agosto y septiembre.



Asimismo, recordó que ya ha concluido un acuerdo laboral con CCOO, "el principal sindicato español de tripulantes de cabina".



Esta convocatoria de huelga de los tripulantes de cabina de Ryanair, la tercera en lo que va de verano, está previsto que se repita de lunes a jueves hasta el próximo enero ante la negativa de la aerolínea irlandesa a negociar un nuevo convenio colectivo.



La protesta se suma a los paros convocados a finales de junio y durante gran parte de julio por USO y Sitcpla, que han provocado cancelaciones y retrasos en los aeropuertos españoles en los que opera Ryanair, especialmente en Barcelona-El Prat y Palma de Mallorca.