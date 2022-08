La huelga de tripulantes de Ryanair causa retrasos en 35 vuelos en Andalucía

La sexta jornada de huelga en agosto de los tripulantes de cabina de Ryanair convocada por los sindicatos USO y Sitpla ha ocasionado este martes retrasos en 35 vuelos en los aeropuertos de Málaga y Sevilla.



Según ha informado USO, hasta las 19:00 horas se habían cancelado dos vuelos que conectan (ida y vuelta) Santiago de Compostela y Madrid frente a los cuatro previstos inicialmente en España porque, según el sindicato, dos que enlazan Santiago con Fuerteventura van a ser operados por tripulación francesa de Ryanair, "saltándose el derecho a huelga".



En cuanto a los retrasos, se han contabilizado un total de 277, entre los que destacan por volumen los aeropuertos de Palma de Mallorca (45), Madrid (41), Barcelona (38) y Málaga (32), seguidos de Alicante (veinticuatro), Valencia (dieciocho), Ibiza (catorce) y Valencia (doce).



En Andalucía no se ha cancelado ninguna operación, y las demoras han afectado a trece salidas y diecinueve llegadas en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol y a un despegue y dos aterrizajes en el aeropuerto de Sevilla.



Ryanair ha señalado en un comunicado que este martes se han cancelado los dos citados vuelos que unen Madrid y Santiago de Compostela y no hay prevista ninguna cancelación más a lo largo del día.



Ha añadido que, "como consecuencia de las huelgas mal secundadas" por dos sindicatos de tripulantes de cabina en España, desde la aerolínea no se espera "ninguna interrupción en su operativa" de 3.000 vuelos diarios en agosto y septiembre.



Asimismo, ha recordado que ya ha concluido un acuerdo laboral con CCOO, "el principal sindicato español de tripulantes de cabina".



Esta convocatoria de huelga de los tripulantes de cabina de Ryanair, la tercera en lo que va de verano, está previsto que se repita de lunes a jueves hasta el próximo enero ante la negativa de la aerolínea irlandesa a negociar un nuevo convenio colectivo.



La protesta se suma a los paros convocados a finales de junio y durante gran parte de julio por USO y Sitcpla, que han provocado cancelaciones y retrasos en los aeropuertos españoles en los que opera Ryanair, especialmente en Barcelona-El Prat y Palma de Mallorca.