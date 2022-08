“Quienes negaban el gasto en Defensa lo quieren ahora”

Para pertenecer a un equipo de Operaciones Especiales de la Armada hay que superar un proceso de selección largo y exigente. “Pero no hace falta ser un superhombre”, asegura Jaime Íñiguez Andrade, general de división en la reserva, con casi dos décadas de experiencia con los denominados “guerrilleros”, primer comandante del Mando Conjunto de Operaciones Especiales (MCOE) en 2014 y autor del libro 'Las acciones no (todas) contadas de las unidades de Operaciones Especiales españolas'.

Sí es preciso, sin embargo, tener nervios de acero para afrontar situaciones extremas como las vividas a finales de 2002 durante el abordaje del carguero So San, procedente de Corea del Norte, en el que se sospechaba que se guardaban misiles SCUD. Portada de The New York Times, la operación se completó con éxito en apenas diez minutos y, una hora después, los participantes pudieron confirmar la presencia del armamento, así como de explosivos y productos químicos.

Íñiguez Andrade detalla ésta y una veintena de actuaciones más en la publicación con todo el detalle posible dado el carácter secreto de las mismas. “Existía un vacío en torno a las unidades de Operaciones Especiales, más allá de las historias o las anécdotas que circulan”, obedeciendo a uno de los lemas del cuerpo que dice “sé parco en palabras, que los hechos hablen por ti”.

El autor considera que es el momento de cubrir ese hueco y relatar la ocupación del islote Perejil o el rescate de la ciudadana francesa Evelyn Combo, secuestrada en el Índico, para dar a conocer la labor de los protagonistas que se jugaron el pellejo en defensa de los intereses nacionales y de potencias aliadas desde los años sesenta.

Afganistán ocupa un espacio destacado en el libro, tanto por la proximidad en el despliegue militar del general de división como por la complejidad del mismo. “Se consiguió expulsar a los talibán del Gobierno, pero la misión ha quedado inacabada”, reconoce. El apoyo de Pakistán ha sido una de las claves, pero lo que ha determinado el devenir del conflicto ha sido la insurgencia. “Es difícil doblegar a una nación cuando hay voluntad de resistencia”, sostiene. “Lo vemos en Ucrania. Puede ganar la guerra”, agrega, marcando distancias, no obstante, entre ambas guerras.

En conversación telefónica, Íñiguez Andrade aborda también otras cuestiones de actualidad, como la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Marruecos, para descartar que el reino alauí sea una amenaza para España. “España -puntualiza- tiene como mayor amenaza todavía el terrorismo internacional”. Si bien éste “no pone en riesgo la integridad de la nación, puede golpear” en cualquier momento, advierte.

Al hilo, señala al Sahel, “el patio trasero” de Europa y la guerra de Malí. “Si se abandona a su suerte, podemos tener un estado fallido” y convertirse en nido de organizaciones extremistas que pueden comprometer la seguridad nacional y continental.

Por ello, defiende el incremento de gasto en defensa. “Es un bien intangible, tenemos que contar con herramientas seguras para hacer frente a las amenazas exteriores e interiores; hasta quienes estaban en contra de ello se están dando cuenta de que es necesario, han abierto los ojos”, especialmente tras la invasión rusa, afirma.

En este sentido, valora especialmente el refuerzo de la alianza atlántica y la presencia de la OTAN en bases militares como la de Rota. “La UE no tiene fuerza militar suficiente”, advierte por último.