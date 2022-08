OHHO Animaciones, la empresa andaluza referente en animación infantil

Organizar una fiesta infantil no es fácil, no solo es tener muchos dulces, tartas y gaseosas; va más allá de eso. Los niños son muy exigentes cuando se trata de celebraciones, ellos son muy sinceros cuando algo les gusta o no les gusta, simplemente lo expresan y ya.

Por eso, para lograr una fiesta que realmente les encante y que les quede marcada en la memoria como una celebración extraordinaria, hay que ejecutar una serie de actividades que sean emocionantes y divertidas. Y no puede ser cualquier actividad, debe ser realmente diferente y bien diseñada para la mente de los más pequeños.

Puede tratarse de una fiesta de cumpleaños, el cierre del año académico o una celebración comunitaria; sea cual sea el motivo siempre debe hacerse bien e incluir todas las actividades divertidas que se puedan para que los invitados se sientan que están en una fiesta única.

Afortunadamente, si no sabes ni siquiera qué juego o dinámica implementar para divertir a los niños en una fiesta infantil, no te preocupes porque hay agencias especializadas que tienen una amplia variedad de estrategias muy bien diseñadas para que estos realmente se diviertan.

Una de las mejores empresas en esa área, sino la mejor, es la compañía andaluza OHHO Animaciones, la cual tiene un extenso repertorio de juegos, técnicas y divertidas actividades que ponen a mover y a vivir emociones sinigual a los pequeños invitados de la fiesta.

Esta agencia cuenta con animadores profesionales de amplia trayectoria que ejecutan extraordinarias rutinas en las que incorporan a los niños para que se diviertan y pasen momentos inolvidables.

Solo hay que contactarla a través de internet, revisar su excelente catálogo y elegir qué actividades incluir, dependiendo de las edades del agasajado y las de sus compañeros de clases. El proceso es muy fácil, todo se hace de manera online, rápida y sencilla.

¿Qué servicios presta?

La variedad de actividades que los recreadores realizan con los niños es amplia, tienen un repertorio extraordinario, con tantos juegos y dinámicas que siempre hacen disfrutar y divertirse a los niños enormemente.

Entre las acciones que se pueden elegir para realizar en la fiesta infantil que estás organizando resaltan:

Magos: la magia es una parte importante que nunca debe faltar porque involucra mucho a los niños y los invita a pensar y a activar los pensamientos en torno a todo lo que el mago les presenta.

Mini disco: la participación de un DJ profesional que coloque música acorde a las edades de los niños es un importante atractivo.

Animación infantil: una celebración para niños que no tenga animadores no es fiesta, por eso debes incluirlos siempre en la organización. Todas las empresas organizadoras de fiestas infantiles, o la mayoría, tienen este servicio a disposición con personal altamente cualificado que sabe cómo tratar a los niños.

Gymkhanas: no hay nada más emocionante para un niño que participar en circuitos de gymkhanas, en los que corran, se rían, compitan y jueguen con sus amigos o compañeros de clases, dependiendo del tipo de fiesta que se tenga.

Escape Room Infantil: este emocionante juego se puede instalar en el lugar de la celebración con distintas temáticas que dependen de los gustos de los invitados. Entre esas temáticas destacan la de Toy Story, piratas y policías.

Castillos y juegos hinchables: saltar es una de las actividades favoritas de todo niño y por eso debes tener en la fiesta el castillo hinchable más grande que tenga la empresa de festejos. Si puedes contratar varios juegos diversos mucho mejor, para que los invitados puedan alternar entre ellos.

Fiesta de espuma: esta es otra emocionante opción para que los niños se diviertan mucho, así que también pregunta por ella.

Mini Feria: este servicio exclusivo de OHHO Animaciones consiste en la instalación de una diversidad de juegos, ambientados todos como si se tratara de una verdadera feria, con las carpas y temáticas propios de este tipo de actividades. Entre los juegos que ofrece destacan La Rana, tiro a las latas, dardos y más.

Fiesta de princesas: si la agasajada es una niña se le puede organizar una celebración muy al estilo de los cuentos de hadas, para que los invitados se sientan en un mundo de fantasía mientras comparten en la fiesta. Todo, la decoración, vestuarios, tarta y dulces, tendrán ese toque especial vinculado a la temática elegida.

Fotomatón: que los niños se lleven imágenes impresas de los momentos que están viviendo en la celebración es una muy divertida manera de no solo llevarse un recuerdo, sino también de divertirse en cada pose, en cada instante que se dedica a cada fotografía.

¿Por qué el apoyo profesional?

Ciertamente, una fiesta infantil se puede organizar con el apoyo de la familia o de los compañeros, pero hacerlo así no es lo mejor, por cuanto nunca se va a poder organizar con la calidad que se amerita la gran cantidad de actividades y detalles que implican estas celebraciones.

Por eso, es importante contratar siempre a agencias especializadas en fiestas infantiles que tengan todo lo necesario para garantizar que la planificación se desarrolle de manera impecable y sin problemas de ningún tipo.

Las empresas que se dedican a la organización de festejos para niños no solo cuentan con el personal y los equipos indicados, sino también con la experiencia, proveedores y colaboradores que ayudan a que todo lo que hacen les quede perfectamente organizado.

En fin, si necesitas organizar una fiesta para niños no dudes en llamar a OHHO Animaciones y solicitar el apoyo que necesites. Seguro te ofrecerán un catálogo de interesantes opciones para que elijas las que consideres gustarán más a los invitados, pero no te preocupes que ellos te asesorarán para que selecciones las más adecuadas.