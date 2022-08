Andalucía secunda el plan de ahorro, pero mantiene la iluminación en sus monumentos

Los ayuntamientos andaluces se han sumado al plan de ahorro energético aprobado por el Gobierno, que incluye el apagado de edificios administrativos pero el mantenimiento de la iluminación en algunos de sus monumentos más emblemáticos como la Alhambra de Granada o la Giralda de Sevilla.



En el caso de la capital andaluza los monumentos que dependen del Ayuntamiento, conforme al decreto del Ejecutivo central, mantendrán en principio el horario normal de iluminación hasta las 24 horas en días laborables y la 01.00 en festivos y fines de semana, según han indicado fuentes municipales.



Entre los monumentos que dependen del gobierno municipal se encuentran, entre otros, la Catedral, la Giralda, la Torre del Oro, el Puente de Triana, el Archivo de Indias, el Real Alcázar y la Muralla de la Macarena.



La Casa Consistorial, sede del Consistorio sevillano, además de ser un edificio administrativo, es un monumento declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y está habitualmente encendido toda la noche, aunque en este caso y por decisión del gobierno municipal se anticipa el apagado a la medianoche como medida de ahorro energético.



Asimismo, el Parlamento de Andalucía no apagará la luz de la fachada al estar considerado Bien de Interés Cultural (BIC) y entenderse que su carácter monumental prima sobre su consideración de edificio administrativo.



En Málaga estarán igualmente apagados a partir de la hora indicada los edificios que son sede administrativa, como establece el decreto, según han informado a EFE fuentes municipales.



La Alcazaba, Gibralfaro o la Catedral, al ser monumentos que han sido excluidos de la obligación de apagado, mantendrán encendida su iluminación, al igual que el Ayuntamiento, que es Bien de Interés Cultural (BIC) y que tiene iluminación led en su totalidad, estos días con los colores de la bandera de Ucrania.



En el caso de la Alhambra de Granada, cuyo recinto monumental ha sido históricamente el más visitado de España, sus gestores -dependientes de la Junta de Andalucía- han informado a EFE de que no tienen previsto hacer ningún tipo de modificación en su habitual iluminación nocturna, que se mantendrá como hasta ahora.



La Alhambra cuenta con visitas nocturnas y otros programas culturales como "Lorca y Granada" o "Septiembre en el Generalife" que mantienen la actividad en el recinto durante la noche.



Por su parte, el Ayuntamiento granadino ha implantado las medidas de ahorro energético y apaga desde este martes las fachadas del edificio consistorial de Plaza del Carmen y de Hermanitas de los Pobres.



En Córdoba, el Consistorio también cumplirá las medidas de ahorro energético en toda su extensión excepto en los mercados municipales, donde se ha acogido a la excepción que recoge el Real Decreto Ley al existir normativas técnico-sanitaria sobre la conservación de los alimentos perecederos que establecen la necesidad de que estén por debajo de los 27 grados.



Así lo ha expresado a EFE el teniente de alcalde de Infraestructuras, Antonio Álvarez (Cs), que ha explicado que en lo demás no hay problema, excepto en dos puertas de sendos mercados municipales, para implementar en toda su extensión las medidas adoptadas por el Gobierno.



El edil entiende que no es preciso, conforme al Real Decreto-ley, proceder al apagado de la iluminación artística de monumentos y edificios, aunque sí hay ayuntamientos, como el del Belmez, en el Guadiato, al Norte de la provincia, que desde este miércoles dejará de encender los focos que iluminan su castillo, al igual que los de la sede principal de la Diputación de Córdoba, el Palacio de la Merced, ambos monumentos catalogados como Bien de Interés Cultural.



En Huelva se ha decidido que, por razones de interés general, de interés público y porque tienen carácter singular, se mantendrá la iluminación en la Casa Colón, la fachada del Ayuntamiento, el Gran Teatro y el Muelle del Tinto, aunque se hará con un ahorro energético dado que se han cambiado las luminarias a led.



Desde el Ayuntamiento han apuntado que si es necesario, en caso de que la aplicación del decreto suponga perjuicios a los comerciantes, se abrirá una mesa de diálogo para buscar alternativas.