Los vecinos de Cumbres Mayores vivirán 13 horas diarias sin agua

Los casi 2.000 vecinos de la localidad onubense de Cumbres Mayores se enfrentan desde hoy a 13 horas diarias sin agua potable en sus casas, debido al drástico descenso en las reservas de los pozos subterráneos que abastecen al municipio.



La empresa pública GIAHSA ha informado en un comunicado de que el corte en el suministro se ha comenzado a aplicar este sábado a las 18.00 horas, aunque desde hace unos días se aplicaba entre las 22.00 y las 7.00 horas, con lo que serán 13 horas a diario sin suministro en la localidad.



La empresa indica que el corte se debe "al acusado descenso de las reservas, y pese a los trabajos para recuperar el nivel y las restricciones aplicadas, se hace necesario".



No obstante, ha aclarado que se trata de un corte de suministro puntual, y que "una vez se recuperen los niveles en depósito, se volverá a aplicar el horario normal de restricciones en el municipio".



GIAHSA ha pedido "la colaboración de todos a la hora de tener unas pautas de consumo responsable y no emplear el agua en usos que no sean estrictamente necesarios".