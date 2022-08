Espadas quiere llevar al PSOE-A a la "centralidad política"

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, aspira a que la federación socialista que lidera sea "capaz de ganar la centralidad política", que pasaría por "alcanzar un equilibrio" entre las distintas posiciones del partido y sus propuestas para llegar con ellas "al conjunto de la sociedad", al menos a un "espectro de la sociedad mayoritaria que no es de derecha ni de izquierda, sino que quiere mejorar sus condiciones de vida y, sobre todo, quiere gobiernos que hagan políticas más ambiciosas, más modernas, política transformadora" que propicie "nuevas oportunidades".

Así lo ha trasladado el dirigente socialista en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha recordado su intervención, el pasado 14 de julio, ante el Comité Director del PSOE-A, en la primera reunión que celebró el máximo órgano del partido entre congresos tras las elecciones del 19 de junio, que supusieron para los socialistas andaluces su peor resultado en la historia de la autonomía andaluza.

Juan Espadas ha defendido que, en aquella cita ante el Comité Director, se reafirmó en su idea de que, "para gobernar cualquier institución, hay que ser capaz de tener un proyecto ideológicamente definido", pero también de "ganar la centralidad política, que no el centro", un concepto distinto, según ha precisado.

Se trata de que "la sociedad en su conjunto" se sienta "concernida por las propuestas políticas" del partido, y que, cuando éste gobierne, esté "absolutamente convencida de que gobiernas para todos, independientemente de lo que hayan votado".

"Eso es fundamental para conseguir el Gobierno", ha sostenido Espadas, que ha argumentado que, en la pasada campaña electoral, y ante "políticas ideológicamente muy ligadas a la derecha" que, en su opinión, estaba impulsando la Junta gestionada por el PP-A, que estaban "deteriorando la calidad de los servicios públicos", el PSOE-A se vio obligado a "subrayar la necesidad de hacer políticas más comprometidas con lo social", haciendo "mucho hincapié" en propuestas, por ejemplo, para mejorar la sanidad o la educación.

Según el líder del PSOE-A, "sin perder ese enfoque" ni renunciar a "las señas de identidad" del partido, que pasan por preocuparse de "aquellos que peor lo pasan, que menos recursos tienen", los socialistas deben ser también "capaces" de dirigirse "con propuestas a otros ámbitos de la sociedad" que quedaría englobados en "lo que llamamos la clase media trabajadora", personas que "no tienen problemas para llegar a final de mes, pero viven en una situación de incertidumbre o precariedad respecto a su futuro laboral o de sus hijos", ha expuesto a modo de ejemplo.

ANÁLISIS DEL RESULTADO DEL 19J

De igual modo, sobre el análisis del resultado electoral de los comicios del 19 de junio que ha impulsado a nivel interno el PSOE-A, Espadas ha explicado que se está ya "culminando", y su intención es presentar los resultados en "la primera" reunión que celebre la Comisión Ejecutiva Regional "en el mes de septiembre", y posteriormente "a la opinión pública".

El líder del PSOE-A, en todo caso, ha insistido en subrayar que, aunque fue proclamado secretario general en julio de 2021, su equipo no se conformó hasta el mes de noviembre de aquel año, con el congreso de Torremolinos (Málaga) en el que se debatió la nueva Ponencia Marco y se configuró la actual Ejecutiva regional.

Desde aquel noviembre, y, posteriormente, desde que en enero presentó su candidatura en un acto en Granada, en la dirección del PSOE-A han vivido "meses difíciles, muy duros, a contra reloj para intentar empezar a hacer un trabajo y un proyecto respaldado por el conjunto del partido en Andalucía para cuatro años" cuyo "primer examen" --las elecciones autonómicas-- no sabían cuándo serían, según ha relatado.

"Por tanto, no nos ha dado realmente tiempo a poder trasladar al conjunto de la ciudadanía que tenemos un nuevo proyecto para el PSOE de Andalucía, con un equipo renovado, con nuevas propuestas", según ha sostenido Juan Espadas, quien ha lamentado además que "no hemos podido debatir sobre la gestión" del Gobierno de Juanma Moreno en la pasada legislatura, entre otras cuestiones porque, según ha opinado, el propio presidente de la Junta "no estaba interesado" en eso, "sino en terminar cuanto antes la legislatura", percibiendo que existía en la "opinión pública" ese "respaldo" a su labor que luego se "ha manifestado en las urnas".

"Tampoco hemos tenido la oportunidad de poder analizar al detalle lo que, a nuestro juicio, es un deterioro claro de los servicios públicos, que creo que se va a agravar y a acentuar en los próximos meses", según ha advertido también el líder socialista antes de agregar que para la nueva dirección del PSOE-A "era fundamental arrancar, consolidar desde el punto de vista interno un PSOE más unido, más cohesionado, en el que se pudiera trabajar mejor dentro para poder proyectar hacia fuera esa sensación y esa realidad de un proyecto mejor coordinado, con más participación de todas las instancias del partido, desde lo local, con nuestros alcaldes y concejales, hasta el ámbito parlamentario, un PSOE mejor engrasado y con propuestas nuevas y sólidas para Andalucía".

En esa línea, Espadas ha subrayado que "simplemente hemos arrancado este proyecto político", que, "desgraciadamente", ha tenido como "primer hito" un "mal resultado electoral", pero que tiene por delante "unos meses importantes en el Parlamento de Andalucía para confirmar cuál es nuestro modelo de oposición", que, según ha reiterado, aspira a que sea "útil, constructiva", y que "genere confianza a las personas que en algún momento, con anterioridad, confiaron en el PSOE".

"Y, a partir de ahí", a "seguir avanzando", y teniendo en mente las elecciones municipales "en la próxima primavera", para las que, en su opinión, el PSOE-A deberá desempeñar "una buena labor parlamentaria de oposición" para que sus candidatos a las alcaldías contrapongan de cara al electorado sus "modelos y propuestas de gestión" con los del PP, ha agregado.

CAMBIOS EN LA EJECUTIVA FEDERAL

Por otro lado, sobre los cambios en la dirección de la Ejecutiva Federal del PSOE que acometió el mes pasado su secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Espadas ha considerado que es "comprensible" que, una vez terminado el periodo de sesiones que llega hasta el inicio del verano, tras unos meses de "intensidad política tremenda" después de que el partido celebrara su último congreso federal el pasado mes de octubre en Valencia, y con la vista puesta en el "nuevo ciclo político", que traerá elecciones municipales y autonómicas en mayo de 2023, Pedro Sánchez "haya querido efectuar algunos cambios, fruto también de la renuncia por cuestiones personales" de Adriana Lastra como vicesecretaria general.

En esa línea, Espadas ha considerado que "es normal" buscar ese "nuevo impulso a la organización", pero, a la vez, "con el reconocimiento del trabajo desarrollado" por quienes han sido reemplazados y que en sus anteriores puestos han realizado "un trabajo encomiable, dando la cara permanentemente".

Sobre los dirigentes socialistas que han asumido ahora más responsabilidad en la dirección del partido, Espadas se ha mostrado confiado en que "lo van a hacer muy bien", y ha citado expresamente a la nueva portavoz de la Ejecutiva federal, Pilar Alegría, y al nuevo portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, políticos con "una alta valoración" entre la ciudadanía.

"Estoy convencido de que este refresco siempre es positivo para la organización, y de alguna manera se justifica por la intensidad" del tiempo actual y "los retos que se van renovando a una velocidad tremenda, mes a mes para este Gobierno de coalición y para el propio PSOE", según ha zanjado Espadas.