Las demandas de divorcio en Andalucía, estables en el primer trimestre del año

El número de demandas de disolución matrimonial se ha mantenido estable durante el primer trimestre de este año al registrarse 4.877, cifra que supone un 0,6 % menos que en el mismo periodo de 2021, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).



En los tres primeros meses de este año se han registrado un total de 4.877 demandas de disolución matrimonial, nulidades, separaciones y divorcios.



Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, las demandas de disolución matrimonial presentadas en los órganos judiciales andaluces han disminuido un 0,6 % respecto al año anterior.



Con la excepción de las demandas de divorcio no consensuadas, que han aumentado un 3,7 % al registrarse un total de 2.195, todas las formas de disolución matrimonial han mostrado disminuciones interanuales en el primer trimestre del año.



Así, las 2.468 demandas de divorcio consensuado representan un 3,2 % menos que las presentadas en el mismo trimestre de 2021; las demandas de separación consensuadas, de las que se han presentado 150, han disminuido un 7,4 %, y las 62 no consensuadas son un 16,2 % menos que las presentadas el año anterior.



Durante el primer trimestre del año se han formalizado dos demandas de nulidad, cifra que supone un 66,7 % menos que las presentadas en el mismo trimestre de 2021.



En el país, el mayor número de demandas de disolución por cada 100.000 habitantes se ha dado en Canarias, con 63,1, seguido de la Comunidad Valenciana (58,2); Murcia, con 57,2; y Andalucía, con 56,3 disoluciones por cada 100.000 habitantes.



Por el contrario, las tasas más bajas se han dado en Castilla y León, con 41,2 disoluciones, y en Extremadura, con 44,8.



Las demandas de modificación de medidas consensuadas, de las que se han presentado 589, han disminuido un 1 %, mientras que las demandas de modificación de medidas no consensuadas (1.943), han aumentado un 1,4 % respecto al mismo trimestre de 2021.



Las 1.351 demandas de modificación de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas se han reducido en un 10,3 % y, por el contrario, las no consensuadas (1.748) se han incrementado en un 3,5 %.



En números absolutos, las provincias andaluzas con mayor número de disoluciones matrimoniales durante este periodo han sido Sevilla y Málaga, con 1.106 y 1.029 respectivamente.



Le siguen Cádiz (773), Granada (525), Córdoba (412) y Almería (386), mientras que Jaén, con 332, y Huelva, con 312 son las provincias con menos disoluciones.