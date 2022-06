Olona afirma que solo habrá cambio en Gobierno andaluz con Vox "en el motor"

La candidata de Vox a la Presidencia de la Junta, Macarena Olona, ha asegurado hoy que tras las elecciones andaluzas del 19 de junio solo con su partido "en el motor" del Gobierno andaluz se va a producir un "cambio real" en Andalucía, que solo será posible tomando medidas "firmes y decididas".



En una entrevista en la Cope, Olona ha sido muy crítica con la gestión del presidente de la Junta, Juanma Moreno, aunque ha reconocido que es una "crítica apasionada" hacia el PP, al que acusa de tener "un punto de traición", y ha dicho que tiene "muy claro" que el aliado "natural" de Vox es el Partido Popular, pero le ha advertido de que ella no ha venido "a calentar una poltrona pública sino a servir a los andaluces".



"Vengo a dejarme la piel y a llevarme todos los golpes", ha subrayado la candidata de Vox, quien ha añadido que tiene la convicción de que Juanma Moreno "será un vicepresidente extraordinario" tras las elecciones del 19 de junio, y se ha comprometido a "darle su espacio" pero le ha advertido de que la necesita a ella "como motor" porque Andalucía "necesita esperanza y tenga un futuro".



No obstante, ha apuntado que, si los andaluces deciden que "sea a la inversa" y Juanma Moreno sea el motor, lo que tiene que tener claro el PP es "que se va a ver empujado".



Macarena Olona ha criticado que Moreno haga un "alegato triunfalista" de la gestión en Andalucía durante esta legislatura y el hecho de que "excuse" muchas de sus medidas en la pandemia, ya que eso es algo que no le ha valido al gobierno de Pedro Sánchez, que, en su opinión, no le ha supuesto "ningún obstáculo para imponer su agenda totalitaria".



Ha dicho que lleva "el dolor de Andalucía en la piel" y ha señalado que se ha reunido con muchos colectivos de la sociedad andaluza a los que ha escuchado y ha "llorado con ellos", y ha anunciado que llega "con hambre" a esta campaña electoral porque está dispuesta a llevarse "los golpes que sean necesarios para evitárselos a los andaluces".



Olona se ha comprometido a la eliminación del "gasto superfluo" en Andalucía, las subvenciones a los "sindicatos corruptos" y ha denunciado que el Gobierno de Juanma Moreno ha perdonado 40 millones de euros a "esta panda de chorizos que son los sindicatos UGT y CCOO", a quienes, según la candidata de Vox, les ha permitido devolver dinero en condiciones que no serían posible para cualquier andaluz "de a pie" .



Son unos sindicatos "corruptos que han traicionado a los trabajadores", según Olona, quien ha añadido que se necesita una "auténtica tijera de podar en San Telmo" con el objetivo de acabar con "todo gasto superfluo" y para acabar con "el robo a los parados", al tiempo que se ha comprometido a una lucha "frontal" contra la inmigración ilegal y recuperar la seguridad "en los barrios".