Airbus pedirá compromisos de sostenibilidad a sus suministradores

El fabricante aeronáutico europeo Airbus pedirá a las empresas de la cadena de suministros que asuman de forma voluntaria compromisos en sostenibilidad en línea con su estrategia de reducir las emisiones de CO2, con el fin de avanzar en una aviación limpia y lograr en 2050 el objetivo de cero emisiones a la atmósfera.



Este mensaje lo ha expuesto el jefe de Adquisiciones de Aeroestructuras de Airbus España, Eduardo Vinué, en su intervención en la apertura de la sexta edición del encuentro de la industria aeroespacial y defensa europea (Aerospace and Defense Meetings-ADM), que se celebra en Sevilla hasta el jueves y en el que participan más de mil profesionales de más de 300 empresas de unos treinta países y hay concertados unas 8.000 reuniones de negocio.



La sostenibilidad ambiental del sector aeroespacial ha protagonizado esta apertura del programa de conferencias de este encuentro, que ha recuperado el formato presencial tras el celebrado de forma telemática en 2020, ya que el sector la considera uno de los principales desafíos para el futuro, así como la digitalización, la robotización y la competitividad.



En este sentido, el representante de Airbus ha abogado por ser líderes en la descarbonización del sector aeroespacial y para ello ha indicado que van a incluir la sostenibilidad como un capítulo nuevo dentro de la evaluación en la cadena de suministros, al igual que miden la calidad, los plazos de entrega y otros aspectos técnicos, y planteará a sus proveedores que los midan de forma voluntaria.



En el mismo foro, el jefe de investigación y Tecnologías de ITP Aero, Jaime Fernández, ha indicado que hay que "trabajar con tecnologías disruptivas para llegar a 2050 con cero emisiones" en la aviación, que ha reducido el consumo de combustible a la mitad desde los años sesenta del siglo XX y ha considerado muy difícil continuar ese ritmo, por lo que ha apuntado la necesidad de trabajar en los ahorros a través de la gestión del tráfico aéreo y la reducción de los tiempos de espera en los aterrizajes, entre otros aspectos.



En representación de TEDAE (Asociación Española de Empresas Tecnológicas, de Defensa, Aeronáutica y Espacio), y Andalucía y de la empresa Aernnova, Javier Fernández, ha agradecido al gobierno el plan tecnológico aeronáutico, pero ha señalado que es para grandes empresas y las pymes van a necesitar ayudas y fondos porque su "situación financiera no es tan sana".



La directora de Tecnología de Aciturri, Esther Porras, ha introducido otros criterios de sostenibilidad como la empresarial, la social y la de la industria porque "la aviación neutra no es posible sin una industria limpia" y, por ello, ha abogado por trabajar hacia una economía circular, al tiempo que ha apuntado que la sostenibilidad "está condicionando la participación en programas de financiación púbica y muchas decisiones".



En la apertura del programa de conferencias participó el presidente de TEDAE, Ricardo Martí Fluxá, quien ha asegurado que se empiezan a "ver signos alentadores de recuperación y crecimiento", y ha explicado que el pasado febrero en la Cumbre de Aviación Europea la industria se comprometió a alcanzar la neutralidad del carbono en el transporte aéreo en 2050 “a través de la racionalización de las operaciones en tierra y en el aire, la incorporación de combustibles sostenibles y el desarrollo de nuevas tecnologías basadas en la energía eléctrica, híbrida o el hidrógeno”.



Asimismo, el coordinador nacional de Airbus España, Jorge Caro Terrón, ha agradecido el apoyo de la Junta de Andalucía al sector y ha mostrado su apoyo a ADM Sevilla, como “foro clave para la cooperación y para abordar los temas en los que estamos inmersos como sector”.



En representación de la Junta intervino la viceconsejera de Transformación Económica, Lorena Garcia de Izarra, quien ha resaltado que este sector "ha vivido una de las mayores pruebas de fuerza en la pandemia" y ha celebrado que ya se recuperan de forma tímida los pedidos.



El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha agradecido el apoyo de la Junta y del sector para que Sevilla sea la sede de la futura Agencia Espacial española, que debe decidir el Ministerio de Política Territorial, y ha precisado que no como una "sede administrativa más sino que pueda ser un laboratorio y la ciudad se convierta en un referente para esta industria".



"No nos resignamos a ser solamente una ciudad turística; tenemos base, potencial y fortaleza para ser una ciudad vinculada a la industria, la innovación y ciencia", ha afirmado el alcalde.



La sexta edición de ADM Sevilla está organizada por la Consejería de la Presidencia a través de Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera, y por la empresa BCI Aerospace, especialista en reuniones internacionales del sector, y la inauguración oficial será mañana con el consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, y a lo que seguirán más conferencias y las reuniones de negocio.