El octogenario que intentó matar a su mujer confesó ‘in situ’ el crimen

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha informado este lunes de que el hombre de 83 años detenido el pasado sábado por intentar matar con un arma blanca a su mujer, de 78 años, fue arrestado “como consecuencia de la confesión ‘in situ’ del propio agresor”.



Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas durante una visita a las obras que se llevan a cabo en el paseo marítimo de Almería, dónde ha detallado que la víctima, “afortunadamente”, se está recuperando en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, en el que ingresó con una herida en el abdomen.



“Sinceramente, a veces hay momentos en los que uno se siente apesadumbrado y parece que le flaquean las fuerzas cuando de repente, en cuestión de diez días, asistimos a tres víctimas mortales, en este caso concreto en Andalucía”, ha lamentado Fernández, quien ha recordado que ya son cuatro las mujeres muertas en lo que va de año en esta comunidad a “consecuencia de la violencia machista”.



“En este caso, afortunadamente, el desenlace final no ha sido el más trágico, (...) lo cual no le quita tragedia a esta situación, como nos pasó en el Puerto de Santa María (Cádiz), en el que no hubo resultado de muerte pero ahí están las lesiones”, ha incidido.



Asimismo, el delegado del Gobierno ha destacado que en España son ya veintidós los huérfanos como consecuencia de los asesinatos machistas.



“Lo único que nos queda es compartir ese dolor, esa solidaridad siempre con las víctimas y sus familias y, sobre todo, la repulsa rotunda, clara e inequívoca de lo que es la violencia machista, que no es ni más ni menos que la muerte de una mujer por el sólo y mero hecho de ser mujer a manos de quien se cree su dueño. Y eso no lo podemos consentir”, ha remarcado.



Está previsto que el anciano detenido, al que se le imputa un delito de homicidio en grado de tentativa, pase este martes a disposición del juzgado de guardia de Almería.



Según ha explicado la Comisaría Provincial de Almería, se trata de un "episodio de violencia de género" que tuvo lugar este sábado sobre las 15:55 horas en la plaza Manuel Falces López, aledaña al Centro Andaluz de Fotografía (CAF).



La mujer, de 78 años, sufrió una herida por arma blanca en el abdomen, según han apuntado a EFE fuentes cercanas al caso, y permanece “estable” en el Hospital Universitario Torrecárdenas, si bien el mismo sábado tuvo que pasar por el quirófano.