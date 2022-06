Modesto González (AL): "Vamos a recuperar la ilusión del voto andalucista"

El candidato de Andaluces Levantaos (AL) a la presidencia de la Junta de Andalucía, Modesto González, ha asegurado que es indispensable recuperar una fuerza nacionalista andaluza en el Parlamento andaluz porque “el andalucismo se ha desactivado de forma concienzuda y estratégica por los partidos grandes”, y se ha mostrado confiando en recuperar "la ilusión del andalucismo".



En una entrevista con EFE, el también alcalde de Coria del Río (Sevilla), ha explicado que su alianza está afrontando la campaña con la lógica prudencia de unas encuestas que no les reflejan que vayan a conseguir representación en el Parlamento, pero “las encuestas son un indicador de la tendencia electoral pero no es una foto fija, la rapidez con la que avanza la sociedad actual también influye en su forma de pensar y su criterio a la hora de elegir opción”.



“Las encuestas indican que efectivamente el señor Moreno tendrá buenos resultados, pero no consideramos que esos resultados positivos se deban a las diversas opciones que hay a su izquierda”, ha dicho González, que cree que el problema tradicional del votante de izquierdas "es la movilización” y “nosotros como ‘Andaluces Levantaos’ entendemos que un abanico de opciones puede contribuir a alcanzar más empatía y movilización en el electorado”.



Ha señalado que “la derecha en Andalucía solo ha conseguido gobernar cuando más fragmentada se ha presentado” y “la aritmética electoral no beneficia a las opciones por separado, pero su unidad tampoco asegura que el electorado recurra a ellas”.



Con todo, Modesto González ha afirmado que sus siglas aportan “andalucismo” a la cita del 19J, ya que “la defensa de los intereses de nuestra tierra y nuestra única y exclusiva obediencia a Andalucía es una característica que solo se puede encontrar en nuestra opción política”.



Así, “hay otras que tratan de envolverse en la bandera en tiempos decampaña, pero su propia conformación en la que integran a fuerzas centralistas, sus políticas y sus hechos las desmienten con pasmosa facilidad” , ha declarado.



González ha explicado que no es algo apoyado en opciones anteriores, sino una propuesta que nueva, “con frescura y vanguardia”, lo que define como "un nuevo andalucismo que se preo cupa por la justicia social, por la sostenibilidad, el cambio del modelo productivo y la economía”, ya que “no se trata de reivindicar el papel cultural de nuestra tierra, se trata de transformar el sistema para que Andalucía llegue a la mesa donde se deciden los repartos económicos y defienda nuestras necesidades”.



Para el candidato de Andaluces Levantaos, hay que mirar al Congreso de los Diputados para entender por qué es necesaria una fuerza andalucista, y ha destacado que “Andalucía pone a 61 representantes en la Cámara Baja, y, sin embargo, es el pueblo peor representado de todos porque esos diputados no defienden a nuestra tierra y votan todo lo que sus partidos planteen a pesar de ser a veces contraproducente para Andalucía, les da igual, y eso no lo podemos seguir consintiendo”.



Así, la cuestión a analizar sería por qué no hay fuerzas andalucistas en el Parlamento, y González ha lamentado que esta forma de trabajar “se ha desactivado de forma concienzuda y estratégica por los partidos gran des, y más concretamente por el uso malintencionado que el PSOE ha efectuado de nuestros símbolos, ideología y sentimiento”.



“El andalucismo es rebeldía, es la exigencia de nuestras necesidades y eso al partido que ostente el poder no le viene nada bien”, aunque “también debemos hacer autocrítica y saber en qué nos hemos equivocado”, ha precisado.



Con todo, el líder de Andalucía Levantáos ha asegurado que el reto es “ilusionar al electorado, y que nos vean como la herramienta capaz de defender sus intereses, de representarlos con honestidad y sin titubeos”.



Modesto González ha expresado su confianza en que “el ciclo ha cambiado y ahora existe más conciencia de pueblo en nuestra tierra”, y ha asegurado que es algo que aprecia “en mis últimos actos, visitas y redes sociales, donde noto que algo está cambiando en las nuevas generaciones y que sienten orgullo de pertenencia y se rebelan por sus derechos y por la justicia de un reparto justo de los recursos”.