Por Andalucía regulará el número máximo de alumnos en las aulas públicas

La coalición Por Andalucía ha anunciado este lunes su compromiso de regular por ley el número máximo de alumnos por clase en las escuelas públicas andaluzas en todas las etapas educativas obligatorias y postobligatorias.



“Invertir en educación es invertir en el futuro de Andalucía, hacer de nuestras escuelas un ascensor social y que realmente haya igualdad de oportunidades”, ha señalado en un comunicado la cabeza de lista por la provincia de Sevilla de ‘Por Andalucía’, Esperanza Gómez.



La coalición ha declarado que la baja natalidad no debe ser un motivo para el cierre de líneas públicas, mientras se mantienen en la concertada, sino que debe ser una razón para bajar la ratio.



“La educación pública debe ser una prioridad absoluta, hace falta aprovechar la bajada de natalidad que ha surgido en los últimos años, no para cerrar aulas públicas, manteniendo la concertada, como hace el gobierno de (Juanma) Moreno Bonilla, no para despedir profesorado y otro personal educativo, sino todo lo contrario, para bajar la ratio, conservando o aumentando el personal educativo”, ha dicho Gómez.



Desde la coalición han indicado que la inversión en educación es directamente proporcional a la adquisición de una igualdad de oportunidades para los niños en el futuro y que un sistema educativo más personalizado permitirá el refuerzo y apoyo que con aulas de 40 alumnos “es imposible recibir”.



La propuesta concreta de Por Andalucía es un máximo de 15 alumnos por aula en Educación Infantil, de 3 a 6 años, y en aulas que cuenten con alumnado con necesidades educativas especiales, 20 estudiantes por clase en las etapas de Primaria y Secundaria, así como 25 alumnos en bachillerato y ciclos formativos.