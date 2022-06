Inés Arrimadas: “Solo Ciudadanos consiguió librar a Andalucía del PSOE”

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, entró ayer en campaña reivindicando el papel de su formación en el cambio político en Andalucía porque “el PP se presentaba durante 40 años y nunca eran capaces de conseguir nada desde la oposición”.

“Solo Ciudadanos ha conseguido librar a Andalucía de esa losa que era el PSOE tras 37”, remarcó, y afirmó que “ahora tenemos las alas libres para volar en lo económico, en lo social y para ser lo que siempre debimos ser, la locomotora de España”.

Arrimadas, que disfrutó del domingo de coros en Cádiz, subrayó que ahora hay que consolidar el cambio. “En estas elecciones del próximo 19 de junio solo hay un voto decisivo y es el voto liberal a Ciudadanos”, declaró, al tiempo que sostuvo que “un voto más al PP no cambiará nada”, pero “un voto más” a la formación que lidera en Andalucía Juan Marín, “garantizará el mejor Gobierno que ha tenido esta tierra nunca”.

Disfrutando del arte de los carnavales de Cádiz ?? pic.twitter.com/q4CffGXp2t — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) June 5, 2022

Asimismo, advirtió de que “dejar la Junta en manos del proyecto liberal” que representa Ciudadanos es garantía de “que nadie va a experimentar con Andalucía”, en referencia al Gobierno Frankenstein del PSOE y las izquierdas, “ni va a usarla para interntar dar el salto a la Moncloa”, en alusión a “la ultraderecha” que representa, en su opinión Vox.

Rocío Ruiz, número uno de Ciudadanos al Parlamento autonómico por la provincia de Cádiz, insistió en que “hemos demostrado que no hace falta elegir entre progreso y desarrollo económico y blindaje de derechos”. La también consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación reivindicó los grandes avances en estos tres años y medio, que han convertido a Andalucía en la primera en exportaciones, empleo o turismo y sacó pecho al asegurar que no les pueden imputar “ni un solo caso de corrupción, que hemos hecho algo mal o que no hemos cumplido nuestras promesas”.