Abascal advierte al PP de que o gobiernan "juntos" o "no gobiernan"

El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha advertido este sábado al PP de que o gobiernan "juntos" en coalición o "no gobiernan", ya que un acuerdo de investidura "se ha demostrado que es papel mojado".



Durante su intervención en un acto electoral en Córdoba, junto a la candidata de VOX a la presidencia de la Junta, Macarena Olona, Abascal ha indicado que el PP "dice cosas confusas", mientras que su formación no quiere "sentarse en el consejo de Gobierno" para "cambiar consejeros", sino para que las "ideas y principios" de los ciudadanos "estén en la acción de gobierno".



Abascal ha recordado que el PP "llegó al poder" y están gobernando en Andalucía "gracias a VOX" ya que hace cuatro años fueron "responsables" al firmar un "acuerdo de investidura" que ahora "sabemos que no cumplen", por lo que es "la última vez".



En este sentido, ha recriminado al PP "incumplimientos" en materia de "inmigración, memoria histórica, o la administración paralela" ya que "al final acaban adoptando las ideas del PSOE aunque luego rectifiquen".



Asimismo, ha reprochado al candidato del PP, Juanma Moreno, que amenace con "repetir elecciones" si los andaluces "votáis mal", que "ofrezca consejerías a Ciudadanos" aunque "no tengan representación" y que anuncie una "nueva era de acuerdos y entendimientos con el PSOE".



Finalmente, tras un incidente con el sonido que ha dejado a Abascal en silencio "justo cuando estaba hablando de que nos quieren silenciar", ha pedido el voto para Olona a la que ha calificado como "fuerza de la naturaleza" que será la "próxima presidenta de la Junta".



Por su parte, Olona, ha afirmado que el "cambio real" y el "meneo" que Andalucía merece "viene de la mano" de su formación, por lo que ha pedido a los andaluces que "no se resignen" a la "condena" que les imponen "a izquierda y derecha".



La candidata de VOX ha resaltado que a lo largo de la historia las sociedades "se enfrentan a su destino" y este es el "momento de Andalucía", por lo que es el momento de "cambiar la historia" para "cambiar el rumbo de España".



Olona ha criticado la "lucha de sexos" que ha impuesto ese "feminismo" que ha "abandonado la lucha histórica de las mujeres" y ha reclamado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que "no hable" en su nombre.



"No necesitamos ninguna manifestación porque tenemos claro que somos iguales", ha subrayado Olona, quien ha apostillado que el hombre "no viola" ya que lo hace "un violador", ni tampoco "mata" ya que lo hace un "asesino", ni tampoco "maltrata", al hacerlo un "maltratador", ni "humilla", ya que lo hace "un cobarde", ha concluido.