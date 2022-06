La prevención, un fijo en la maleta para no traer una enfermedad de souvenir

Los centros de vacunación internacional de Andalucía viven su temporada alta para blindar las vacaciones de miles de viajeros con profilaxis, consejos y certificados internacionales y son casi un termómetro turístico que recuerda que el covid deja retomar proyectos que ahora pasan menos por Asia.



Beber solo agua embotellada, huir de colores chillones y usar repelente antimosquitos forman parte del equipaje de consejos que recibe el viajero internacional para evitar volver de su destino soñado con alguna enfermedad como souvenir.



La reconquistada normalidad y el final de las restricciones y del cierre de fronteras dibuja un verano de viajes transoceánicos, meses para retomar las vacaciones aparcadas que exigen medidas preventivas y todo un catálogo de precauciones que gestionan los equipos de los centros de vacunación internacional.



Buscar vuelo, reservar alojamiento, contratar un seguro, estudiar el destino, diseñar el equipaje, preparar el pasaporte... ¿y la salud? Algunos destinos internacionales exigen además el Certificado Internacional de Vacunación o Profilaxis, un reglamento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) tan personal y oficial como el DNI.



"Hemos tenido que doblar las consultas y abrir desde junio turno de tarde para poder atender todas las demandas de cita porque, en general, el viajero es muy previsor para comprar vuelos pero no tanto para gestionar vacunas", ha explicado a EFE Francisca Enríquez, jefa del servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada.



El Ministerio de Sanidad autorizó en 2001 a esta unidad tener un Centro de Vacunación Internacional (CVI) que se encarga de la prevención, promoción y educación en salud de los viajeros de Granada, Jaén y parte de Córdoba que van a desplazarse a países de riesgo.



El de Granada es uno de los siete CVI de Andalucía, un seguro para que ese viaje internacional a un destino exótico no se convierta en la peor de las aventuras gracias a la prevención, el botiquín y los consejos adaptados a cada viajero y sus condiciones personales.



"Es necesario saber a qué país va, cuánto tiempo, a qué tipo de entorno, cómo será el alojamiento, qué va a hacer en ese destino... La atención se adapta a esos datos, que son los que marcan la necesidad de vacunas y los consejos", ha añadido Elena Jiménez, especialista en Medicina Preventiva y Salud del Virgen de las Nieves.



Después del descenso de usuarios que marcó la pandemia, este CVI ha incrementado la demanda de citas y ha pasado de una media de cien al mes en 2021 a las 3.000 prevista para este año, con viajes más cortos que en la época precovid y con menos interés por destinos asiáticos.



Frente al auge ya pasado de destinos asiáticos, este año marcan tendencia países africanos con safaris y repuntan de nuevo destinos como Cuba.



"Nos encargamos de las vacunas obligatorias y las recomendadas, pero también consejos básicos pero que hay que repetir como no beber agua que no sea embotellada, evitar fruta pelada o comida no cocinada o protegerse del sol", ha añadido Jiménez.



Y en ese armamento de consejos adaptados al destino, en las CVI enseñan que primero se pone la crema solar y después el repelente de insectos, que cualquier tipo de olor -incluido un desodorante- atrae a los mosquitos, igual que la ropa de colores fuertes, y que en el trópico hay que cambiarse mucho de ropa para evitar infecciones.



La vacuna obligatoria más habitual es la de la fiebre amarilla, necesaria en parte de África y América del Sur, recomendable en Centroamérica y que confiere inmunidad para toda la vida, pero el CVI puede considerar también la necesidad de poner la de la Hepatitis A o B, la vacuna contra el cólera, la rabia o la encefalitis japonesa.



Y aunque todas esas enfermedades vinculadas a países en vías de desarrollo conllevan un riesgo, la "diarrea del viajero" es la enfermedad más frecuente en este tipo de planes internacionales.



"Se puede prevenir siguiendo los consejos básicos sobre comida y agua pero lo más importante es no cortarla, por molesto que parezca", han añadido las expertas.



Estas CVI, ahora en temporada alta, ofrecen vacunas, botiquín y consejos fundamentales para que en el equipaje de vuelta a casa solo quede hueco para la salud.