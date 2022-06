Advierten de los riesgos para salud por fumar con cachimba o cigarro electrónico

El proyecto de investigación "Salud Respiratoria" de la Universidad de Granada, del que forman parte los doctores Pedro Romero Palacios y Jesús Torres Medina, ha analizado los efectos nocivos del cigarrillo electrónico y la cachimba y ha advertido de que estos son productos igualmente dañinos para la salud.



Este proyecto forma parte del Aula de la Unidad de Investigación del Departamento de Medicina para impulsar la investigación en diversos aspectos de la salud respiratoria, según ha informado la institución académica.



Según sus integrantes, el uso de la cachimba y del cigarrillo electrónico es dañino para la salud y representa nuevas formas de fumar tabaco que se están popularizando rápidamente entre los más jóvenes bajo la idea de que son inofensivas.



La iniciativa de la UGR apuesta por abandonar las falsas creencias en torno a estos nuevos productos, ya que el humo de la cachimba y del cigarrillo electrónico -también incluyendo a los dispositivos de vapeo- contiene sustancias tóxicas y cancerígenas que ya estaban presentes en los cigarrillos convencionales de tabaco.



La cachimba puede ser tan perjudicial como fumar cigarrillos e incluso algunos componentes tóxicos se encuentran en mayor cantidad.



De hecho, una sesión de cachimba produce tanto humo como 100 cigarrillos y además contiene mayor cantidad de metales pesados, nicotina, alquitrán y monóxido de carbono.



En contra de la creencia popular, el agua de la cachimba no filtra esos químicos dañinos, sino que incluso puede crear partículas ultra-pequeñas que alcanzan directamente la parte más profunda del pulmón.



Entre otras enfermedades, se conoce la relación del uso de la cachimba con el cáncer de pulmón, la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), enfermedades cardiovasculares y numerosos casos de intoxicación grave por el monóxido de carbono, gas tóxico que también generan los vehículos y los incendios.



En ocasiones, las personas que usan la cachimba no atribuyen los síntomas de esta intoxicación, como dolor de cabeza o pérdida del conocimiento, a su consumo, sino al consumo de otras drogas como alcohol u otras ilegales, lo que retrasa el diagnóstico y tratamiento.



En el caso del cigarrillo electrónico es igualmente dañino para la salud, pese a que se ha tratado de vender a la sociedad como una alternativa saludable al cigarrillo convencional.



Cuenta con sustancias que causan daño pulmonar y adicción, y su aerosol contiene metales pesados y sustancias cancerígenas como nitrosaminas, aldehídos, compuestos orgánicos volátiles e hidrocarburos aromáticos policíclicos.



Estas nuevas formas de fumar con sabores a fruta o similares daña significativamente la salud, y recientemente ha aparecido una nueva enfermedad en relación con su uso.



Se conoce como "Evali", por sus siglas en inglés, y se relaciona con una sustancia del líquido que se inhala llamada acetato de vitamina E, aunque todavía se siguen investigando otros componentes.



En 2019, un brote de esta enfermedad causó 68 muertes y 2.600 hospitalizados en EEUU asociadas al daño pulmonar tras el uso del cigarrillo electrónico, ha indicado la UGR.



Otro riesgo asociado al cigarrillo electrónico es el de las grandes quemaduras producidas con bastante frecuencia por la explosión de la batería de estos dispositivos.



Al igual que los cigarrillos de tabaco, la cachimba y el cigarrillo electrónico pueden ser adictivos al usarse con nicotina, y pueden considerarse como una vía de mantenimiento de la adicción a la nicotina y acabar finalmente por consumir ambos productos, cigarrillos de tabaco y vapores.



Por este motivo, según los investigadores, lejos de lo que comúnmente se piensa, el cigarrillo electrónico no ayuda a dejar de fumar, y por el contrario estos nuevos productos constituyen una potente puerta de entrada al tabaquismo entre los jóvenes por su atractiva variedad de sabores y colores.



Además, el humo de la cachimba y del cigarrillo electrónico es tan perjudicial para las personas que están fumando como para las que no, pero que lo inhalan al compartir el mismo espacio (fumadores pasivos).