Espadas promete rebajas fiscales para jóvenes y familias con menores rentas

El candidato socialista a la Junta, Juan Espadas, se ha comprometido este viernes a aplicar rebajas fiscales a jóvenes y familias con menores rentas para poder acceder a una vivienda y ha garantizado el incremento de la inversión en sanidad y del número de camas en los hospitales de Andalucía.



Andalucía es la penúltima comunidad española en número de camas de hospital y necesita blindar el presupuesto sanitario, educativo y en dependencia, según el candidato, que ha sostenido que éstas son prioridades y algo "más necesario" que la televisión o el wifi gratis en las habitaciones de los hospitales, en alusión a la medida anunciada por el candidato del PP, Juanma Moreno.



En declaraciones a los periodistas, se ha comprometido a aplicar rebajas fiscales a los jóvenes, trabajadores y familias con menores rentas para que puedan acceder a una vivienda.



“Vamos a llegar hasta donde podemos llegar con ellos porque las personas que ganan más de 80.000 o 100.000 euros, como el consejero andaluz de Hacienda, no necesitan rebajas fiscales”, ha apostillado.



También ha apostado por el desarrollo de un nuevo modelo de financiación autonómica de forma urgente, con un acuerdo en el que Juan Espadas lleva meses trabajando desde el Senado y recordado que “hablar de gastos es hablar de ingresos”.



El socialista ha criticado que la derecha sólo habla de bajar impuestos pero no de cuántos servicios públicos "se va a cargar” y ha lamentado que Juanma Moreno se dedique "sólo a confrontar y no" a intentar llegar a acuerdos para ese nuevo modelo financiero.



Los socialistas consideran que la carga fiscal no puede superar un umbral porque desincentiva la economía, pero sí apuestan por la progresividad fiscal, donde “paga más el que más tiene”, frente a Moreno que “rebaja impuestos a quién más tiene y lleva los servicios públicos a una peor calidad para quienes más lo necesitan”.



“Es el engaño de la derecha”, ha concluido.



Ante ello, Espadas ha abogado por unos servicios públicos fuertes, blindándolos por ley para que sanidad, educación y dependencia sumen el 14 % del PIB andaluz, lo que supone incrementar la inversión actual.