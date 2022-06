Primeras promesas de campaña con las encuestas electorales de fondo

La primera jornada de campaña para las elecciones andaluzas del 19 de junio ha transcurrido este viernes con los líderes de los principales partidos haciendo las primeras promesas programáticas sin olvidarse, lógicamente, de la disputa dialéctica, de los eslóganes y del impacto en el ánimo de los últimos sondeos electorales.



Tras un arranque de campaña electoral que cada vez con más asiduidad comienza antes de las 00.00 horas, los partidos políticos se han lanzado este viernes a una primera jornada en la que han tenido presencia en Sevilla, Cádiz, Málaga y Granada, principalmente, con la visita de líderes nacionales como el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo en Coín (Málaga) o el de Vox, Santiago Abascal, por la noche en Sevilla capital.



La jornada del viernes ha servido para empezar a prometer. Y el primero ha sido el candidato del PP a la reelección en la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, quien ha anunciado televisión y wifi gratis en las habitaciones de todos los hospitales del SAS (la televisión ya la prometió Susana Díaz en la anterior campaña).



Pero Moreno no ha sido el único, ya que en Algeciras (Cádiz), la candidata de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha mostrado su compromiso para movilizar todas las competencias y recursos de empleo que posee la administración autonómica en el caso de asumir el Gobierno.



Mientras, la líder de Vox, Macarena Olona, ha aprovechado su visita a Motril (Granada) para anunciar su intención de sustituir el texto de la ley de coordinación de policías locales que se tramitaba en el Parlamento andaluz por uno nuevo hecho con los agentes para remediar su falta de medios.



El candidato popular ha elegido para su primer día de campaña una de las banderas históricas del socialismo, la sanidad, para reivindicar su gestión durante la última legislatura, y lo ha hecho ante lo que considera todo "un símbolo", el Hospital Militar de Sevilla, que cree que ejemplifica el paso de Andalucía "del olvido" a la "primera línea".



Su agenda del día le ha llevado después a Alcalá de Guadaíra (Sevilla), para hacer una visita a la feria, donde ha repartido saludos y fotografías con los alcalareños, que le emplazaban a llegar a la mayoría absoluta.



El objetivo, ha dicho Moreno a los periodistas, será acercarse a esos 55 escaños y sumar más que toda la izquierda para, a partir de ahí, hablar "con todos" los partidos para buscar un pacto que le permita gobernar solo.



Pero en un acto con militantes en Coín (Málaga), el presidente de su partido ha pedido prudencia ante los datos que otorgan las encuestas y les ha instado a no fiarse de ellas porque donde “hay que ganar es en la urnas”.



Las banderas históricas del socialismo han sido mostradas hoy con "orgullo" por parte del candidato del PSOE a la Junta, Juan Espadas, quien ha recordado "los avances" de los gobiernos socialistas durante sus 37 años de gestión al frente del Gobierno andaluz en contraposición con la "indolencia y retraso" en derechos del Gobierno PP y Cs.



Espadas ha presumido, durante un acto en La Algaba (Sevilla), de que durante más de 37 años la comunidad ha pasado del "subdesarrollo y la dependencia" a ser una región "avanzada, con derechos y servicios públicos de calidad".



El líder socialista, que está contando con numerosa presencia de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez en sus actos, contará también con el respaldo de los barones presidentes autonómicos en una reunión en Córdoba, el próximo 12 junio, en plena campaña de las elecciones andaluzas, para respaldarle ante el estancamiento que le vaticinan las encuestas con resultados parecidos a los de 2018.



La jornada ha servido también para que el candidato de Ciudadanos, Juan Marín, siga vaticinando que el PP no va a poder gobernar en solitario y que volverá a haber un gobierno de coalición. "En Andalucía va a haber un Gobierno de coalición y el señor Moreno Bonilla lo sabe, no va a haber mayorías absolutas y también lo sabe", ha recalcado.



La candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, que tuvo que suspender el acto matinal de hoy por problemas familiares, ha elegido Sevilla para la tarde con un acto Dos Hermanas con los candidatos de la provincia y con la senadora Pilar González.



Mientras los políticos se lanzan a las promesas y a la dialéctica, organizaciones como el sindicato UGT ha aprovechado la jornada para presentar el documento de propuestas del sindicato a los partidos políticos que concurren a las elecciones autonómicas y entre ellas ha exigido que el 90 por ciento de los contratos sean indefinidos.



Pero no son los únicos, ya que los rectores del sistema universitario público andaluz han demandado un "gran pacto" en torno al sistema universitario que "aparte de la contienda política y que permita extraer de nuestras capacidades el máximo beneficio, en favor del desarrollo y el progreso de nuestra sociedad", tal y como se recoge en una carta que han enviado a los representantes político.