Andalucía confirma seis casos de viruela del mono e investiga otros siete

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha informado este viernes de que la región tiene confirmados seis casos de viruela del mono e investiga otros siete, mientras que se han descartado ya 27 casos.



En declaraciones a los periodistas en Córdoba, antes de asistir a la Jornada "Desafiando al linfoma", organizada por la Asociación para la cura del Linfoma Folicular (ACLIF), Aguirre ha concretado que los casos confirmados se han dado en Málaga (3), Sevilla (2) y Cádiz (1).



El consejero ha señalado que a partir de ahora los partes sobre viruela del mono se darán "martes y viernes", al igual que con los datos del coronavirus, ya que es una patología que "no está teniendo mucho impacto clínico".



Además, tampoco está provocando "ingresos hospitalarios" y el seguimiento del paciente es "en casa", por lo que no se está dando "presión hospitalaria" y, por tanto, es mejor "no dramatizar la patología".



Finalmente, ha subrayado que la caída del número de casos investigados se debe a que ya se hacen pruebas diagnósticas en Sevilla y Granada y, aunque se mandan las muestras al Centro Nacional de Microbiología para una "segunda comprobación", desde Andalucía "ya salen si sin descartados o positivos".