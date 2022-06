Fallados los X Premios Manuel Losada Villasante a la actividad investigadora

Los jurados de la X edición de los Premios Manuel Losada Villasante han decidido premiar a los investigadores Lino Camprubí Bueno en la modalidad de investigación científica; María Esther Reina Romo en la modalidad de investigación e innovación; Dolores Fernández Ortuño en la modalidad de investigación agroalimentaria; y Tomás Ramírez Reina en la modalidad de investigación en Economía Circular.

Estos galardones tienen por objetivo promover y reconocer la actividad investigadora en la Comunidad Autónoma de Andalucía, respaldando el desarrollo de iniciativas innovadoras que redunden en beneficio de toda la sociedad. Están organizados por la Sociedad Española de Radiudifusión, con la colaboración del Ayuntamiento de Carmona, la Fundación Cajasol, Mercadona, Foro Interalimentario y la Universidad de Sevilla. Además, cuentan también con la financiación de la Junta de Andalucía, a través de los Planes de Excelencia, Coordinación y Apoyo (PECAS) de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades.

Los ganadores:

En total este año se han presentado 55 solicitantes.

Dotados con 24.000 euros, 6.000 euros cada modalidad, los premios han recaído en los siguientes investigadores:

Premio a la Investigación Científica, impulsado por Fundación Cajasol, para Lino Camprubí con la investigación ‘Ciencia y Estrategia en la Historia del Mediterráneo Profundo (1860-2020)’. En esta investigación analizará el papel de las vinculaciones entre ciencias del mar y medio ambientales y estrategia militar y económica en el descubrimiento del Mediterráneo tridimensional. Con profundidades de hasta cinco kilómetros y una media de mil metros, el mar Mediterráneo es mucho más que la superficie que aparece representada en los mapas. Para afrontar sus retos urgentes, es necesario entender las infraestructuras tecnológicas que han servido para colonizar y transformar este espacio en los últimos 150 años. DEEPMED creará la primera base de datos para una historia del Mediterráneo profundo

Lino Camprubí tiene una dilatada carrera marcada por la internacionalización, la excelencia, y la interdisciplinariedad. Cursó estudios de doctorado en las universidades de Sevilla y Cornell y obtuvo su doctorado en Historia de la Ciencia en la Universidad de California, Los Ángeles. Ha trabajado como investigador en la Universidad de Chicago, la Autónoma de Barcelona, el Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia en Berlíny el Institute d’études avancées de la Universidad de Marsella. Desde 2018 es investigador Ramón y Cajal en la Universidad de Sevilla. Es académico de la Young Academy of Europe y de la Academia Joven de España, además de varias asociaciones profesionales.



Premio en Investigación en Innovación, impulsado por la Universidad de Sevilla, para María Esther Reina Romo, por su trabajo ‘Ingeniería Mecánica aplicada a los procesos de regeneración ósea’. En esta investigación la autora ha cuantificado simultáneamente por primera vez in vivo e in silicoparámetros biológicos y mecánicos del tejido óseo inmaduro (sano y patológico) lo que convierte su trabajo en una referencia en este tipo de tejidos. Para llevar a cabo estas investigaciones, ha dirigido y coordinado un equipo multidisciplinar y transversal compuesto por ingenieros mecánicos, eléctricos y de materiales, médicos y veterinario.

María Esther Reina Romo ha cursado estudios de Ingeniería Industrial en la US obteniendo el tercer mejor expediente académico de la promoción XXXIV. Finaliza el doctorado en 2010, con el premio extraordinario de doctorado y el premio a la mejor tesis doctoral del Ayuntamiento de Sevilla. Ha trabajado principalmente en el desarrollo de modelos matemáticos e implementación computacional de procesos de regeneración ósea en el ámbito de la biomecánica y mecanobiología. También ha estado involucrada en la caracterización experimental de dichos procesos mediante ensayos in vivo. Los resultados de estos trabajos se recogen en más de 35 publicaciones JCR y una patente. Catedrática de Universidad de Ingeniería Mecánica y profesora visitante en las Universidades de Colorado (2011) y Lieja (2018). Actualmente es gestora de la Agencia Estatal de Investigación y participa en numerosas comisiones nacionales de evaluación de becas y proyectos de investigación.

Premio a la Investigación Agroalimentaria, impulsado por el Foro Interalimentario, para Dolores Fernández Ortuño, por la investigación ‘Nuevas herramientas de fitoprotección frente a BOTRYTIS CINEREA en cultivos hortícolas intensivos’. El objetivo principal del presente proyecto es explorar el potencial de nuevas estrategias de protección de cultivos, distintas al uso de fungicidas químicos convencionales, para abordar el control de la botritis de una manera más sostenible, con un enfoque más moderno y preciso basado en la selección de dianas esenciales para el patógeno. Para ello, los objetivos particulares planteados son explorar el uso de pequeños ARN dirigidos contra genes esenciales para el crecimiento como una nueva estrategia para el control de la botritis, y explorar el uso de la nanotecnología para el desarrollo de nanocápsulas que mejoren la aplicación y la eficacia de ARNi antibotritis en la naturaleza.

Dolores Fernández Ortuño es licenciada de Grado y Doctora en Biología por la Universidad de Málaga. Su carrera científica, se ha completado con dos estancias de larga duración; en el Centro de Investigaciones Agrarias Rothamsted Research (Reino Unido; 34 meses), así como en la Facultad de Agricultura, Forestales, y Ciencias Ambientales de la Universidad de Clemson (Estados Unidos; 40 meses). En 2014, se incorpora como investigadora postdoctoral Marie Curie COFUND U, transfiriendo el conocimiento recibido en Estados Unidos a los productores de fresa en España. En 2018, se incorpora al Dpto. de Microbiología de la Universidad de Málaga como investigadora del Subprograma Ramón y Cajal, obteniendo una plaza permanente como Profesora Contratada Doctora en julio 2020. Su trabajo es de gran interés aplicado para la agricultura, y así se refleja en 89 actividades de divulgación y transferencia científica. Es revisora habitual de revistas internaciones indexadas, y fue Editora de la revista Plant Disease(2016-2018). Es la única Asesora Científica del Comité de Acción y Resistencia a Fungicidas(FRAC)España desde 2017.

Premio a la Investigación en Economía Circular, impulsado por Mercadona, para Tomás Ramírez Reina, por la investigación 'Nanocatalizadores de oro para la producción de hidrógeno verde: Hacia un modelo energético sostenible'. El objetivo de este trabajo es el desarrollo de catalizadores avanzados de basados en nanopartículas de oro la reacción de water gas shift que permiten el aprovechamiento de los gases producidos en la gasificación de biorresiduos agrícolas generando hidrógeno limpio (bio-hidrogeno) para ser integrados en aplicaciones móviles. Es una iniciativa innovadora de economía circular que puede revolucionar la producción de bio-hidrógeno a partir de residuos agrícolas representando un avance, no solo desde el punto de vista tecnológico, sino también social ya que puede beneficiar a corto plazo a la industria agrícola y a medio plazo, contribuir descarbonizar el sector del transporte para luchar contra el cambio climático.

Tomás Ramírez Reina, tiene un doctorado en Química con una sólida formación en catálisis heterogénea, ingeniería de reacciones y ciencias de los materiales. Su investigación en catálisis ha sido reconocida por la comunidad internacional con múltiples premios. El Dr. Reina ha supervisado con éxito más de 30 proyectos de maestría/ingeniería y 7 proyectos de doctorado. También está muy involucrado en la divulgación científica y ha organizado varios eventos internacionales como el Taller de Soluciones de Ingeniería para la conversión de CO2 (Surrey, Reino Unido, 2018) y el IMRC 21, Materiales Avanzados para la captura, almacenamiento y utilización de CO2. (Cancún, México 2021). Tomas fue elegido miembro de la Royal Society of Chemistry en 2021 y ha impartido más de 2000 horas de enseñanza en instituciones de educación superior. Ha participado como PI/Co-I en varios proyectos en el área de energía y tecnologías químicas sostenibles patrocinados por múltiples instituciones como EU-H2020, Ministerio de Ciencias de España, AEI, EPSRC, Royal Society, British Council y Chinese Academy of Sciences .

Los jurados

En las categorías de investigación científica e innovación, el jurado ha estado presidido por el rector de la US, Miguel Ángel Castro, y ha contado con la participación de Rogelio Velasco, Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía; Julián Martínez, vicerrector de Investigación de la US; Juan Ávila, alcalde de Carmona; Francisco Galván, de la Fundación Cajasol; Antonio Yélamo, director de Radio Sevilla y de la Cadena Ser Andalucía; Guillermo Antiñolo, director de la Unidad Reproducción Asistida del Hospital Universitario Virgen del Rocío; Rosario Fernández, catedrática de Química Orgánica de la US; y Carmen Ortiz Mellet, que ha actuado como secretaria.

Y en las categorías de Investigación Agroalimentaria y Economía Circular el jurado de los premios también ha estado presidido por el rector de la Universidad de Sevilla y ha contado con la participación de Lourdes Fuster, presidenta del Instituto Andaluz de Investigación y formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica de la JA (IFAPA); Julián Martínez, vicerrector de Investigación de la Universidad de Sevilla; Juan Ávila, alcalde de Carmona; Jorge Romero, director regional de Relaciones Externas de Mercadona en Andalucía; Víctor Yuste, director general del Foro Interalimentario; Antonio Yélamo, director de Radio Sevilla y de la Cadena Ser Andalucía; Manuel Mingorance, presidente del Consejo empresarial de Medio Ambiente de la CEA; Fernando Vidal, Dpto. Ingeniería Química y Ambiental, Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la US; Cristóbal Cano, secretario general UPA Andalucía; y Jordi Castilla, secretario general Facua.