Por Andalucía estudia si recurre la admisión de Teresa Rodríguez en debates

La coalición 'Por Andalucía' estudia si recurre la decisión de la Junta Electoral de Andalucía (JEA) de desestimar los escritos de reclamación que presentó contra los planes de cobertura informativa que la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y Radio Televisión Española (RTVE) han elaborado para las elecciones del 19 de junio, al estar en contra de la participación de la candidata a la Presidencia de la Junta por Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, en los debates entre los cabezas de cartel de PSOE-A, PP-A, Ciudadanos (Cs), Por Andalucía, Vox y la citada coalición propuestos para los próximos lunes 6 y 13 de junio.

A preguntas de los periodistas en una atención a medios en la sede de UGT-A en Sevilla en el marco de una reunión con la dirección de dicho sindicato, la candidata a la Presidencia de la Junta de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha comentado que los "compañeros que llevan ese asunto van a valorar" este jueves la posibilidad de recurrir dichos acuerdos de la JEA, sobre los que, por otra parte, no ha querido opinar, al apuntar que ella no está "en eso".

Inmaculada Nieto ha explicado que la Junta Electoral de Andalucía "notificó" a 'Por Andalucía' "anoche" ya "a las tantas" dichos acuerdos que desestimaban sus recursos contra los planes de la RTVA y RTVE, y "nuestros compañeros que llevan ese asunto hoy lo van a valorar".

"Haremos lo que consideren y les trasladaremos cumplida información en cuanto lo hayan visto", ha agregado a los periodistas la candidata, quien ha remarcado que ella asumirá lo que sus compañeros "valoren" y "determinen". "Yo no estoy en esas cosas", ha afirmado Inmaculada Nieto, quien también ha agregado que acatará "lo que finalmente determine la Junta Electoral". "No estoy en eso y, además, no debo hacerlo", ha remachado a preguntas de los periodistas sobre qué le parece la participación de Teresa Rodríguez en dichos debates.

La Junta Electoral de Andalucía ha fundamentado en la aplicación del principio del "pluralismo político" su decisión de avalar la participación de la candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, en dichos debates a seis propuestos por la RTVA y RTVE, desestimando así los recursos interpuestos por la coalición 'Por Andalucía', respaldada por IU, Podemos, Más País, Verdes Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde, que sostiene que Adelante Andalucía "no obtuvo representación en las últimas elecciones autonómicas ni ostenta la condición de grupo político significativo" como para que pueda ser incluida en dichos debates.

Frente a ello, la Junta Electoral andaluza ha señalado que la candidatura de Adelante Andalucía reúne en sus listas a un "número significativo de diputados del Parlamento de Andalucía en la anterior legislatura", además de que "un número importante de encuestas y sondeos electorales" atribuyen a esta coalición "la posibilidad de obtener representación parlamentaria, lo que, indudablemente, con independencia del valor autónomo que quepa atribuir a ese criterio, refuerza la justificación, con criterios periodísticos o informativos, de su incorporación al debate".

En sendos acuerdos adoptados este pasado miércoles, 1 de junio, la JEA ha aludido al principio del "pluralismo político" para defender la participación de Teresa Rodríguez en dichos debates de Canal Sur y TVE, desde la premisa de que este valor "queda enriquecido con la participación de una fuerza política" en el mismo "siempre, claro está, que se respete también la participación en ese debate de quienes gozan de una preferente situación o posición jurídica en razón de sus resultados electorales".

Contra estos acuerdos de la JEA cabe interponer recursos, que serían resueltos por la Junta Electoral Central y que deben interponerse ante la Junta Electoral de Andalucía "dentro de las 24 horas siguientes" a la notificación de estas resoluciones.