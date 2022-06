La titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla ha rechazado el recurso de María Salmerón para eludir su ingreso en prisión, con lo que, salvo novedad en las próximas horas, ingresará en la cárcel Sevilla I el próximo viernes por no permitir a su exmarido ver a la hija de ambos cuando era menor de edad.



Salmerón lo ha comunicado a los periodistas antes de entregar 102.000 firmas de apoyo a su causa en la Delegación del Gobierno en Andalucía, en Sevilla, al tiempo que ha anunciado que sus abogados han presentado un nuevo recurso, "que pido que, como mínimo, se lean", ya que ha denunciado que "solo pido una cosa: que lean el recurso y vean que lo que pido es justo".



Para María Salmerón, no tiene sentido su ingreso en prisión, ya que "nadie entra en la cárcel cuando lo condenan a nueve meses", y sostiene que, al haber sido indultada en tres ocasiones, hay que considerar esta condena no debe tener en cuenta sus antecedentes anteriores.



Preguntada sobre si se plantearía ingresar voluntariamente en un centro de internamiento menor, como hizo Juana Rivas, se ha reafirmado en que espera que se atienda su petición, "al menos que se dicte una medida de suspensión cautelar de la pena mientras se estudia mi recurso".

Salmerón fue condenada a nueve meses de prisión y al pago de 3.000 euros en concepto de responsabilidad civil, que pagó 24 horas antes de conocer la decisión de la jueza de que ingresara en prisión, a pesar de que confiaba en eludir el ingreso con ese pago.



De hecho, una de las peticiones que ha formulado tiene relación con el pago de esa cantidad económica, que ha pedido que se tenga en cuenta para eludir la cárcel.



La mujer, que ya había sido indultada en varias ocasiones, solicitó de nuevo la gracia tras haber sido condenada en 2020 por un juzgado de Sevilla a nueve meses de cárcel por un delito continuado de desobediencia grave a la autoridad con la agravante de reincidencia, y que decidió que siguiera en libertad hasta esta resolución, hasta que finalmente le fue comunicada la decisión de ingresar en prisión.