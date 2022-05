Jesús Maeztu alerta de "hundimiento" de Atención Primaria: "se la comió el covid"

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha expresado este martes su preocupación por el "hundimiento" de la Atención Primaria, que "se la comió el covid", lo que se refleja en las quejas de los ciudadanos que reclaman ser atendidos de las "patologías normales".



"La gente viene diciendo 'quién me atiende', pues lo presencial ha caído", ha señalado en declaraciones a los periodistas, tras lo que ha lamentado que "la inteligencia artificial va a aumentar la no presencialidad; los algoritmos están ya atacando y sustituyendo al personal".



Ha alertado también de que los problemas de salud mental se han convertido en una "epidemia" y, al respecto, ha detallado que a la Defensoría han llegado más de cien quejas "de intento de suicidio" porque "ya la cabeza no les responde".



Maeztu ha comparecido ante los medios de comunicación junto al Defensor del Pueblo de España, Ángel Gabilondo, quien se encuentra hoy en Sevilla en visita institucional, la primera que realiza a Andalucía desde que tomó posesión del cargo el pasado noviembre.



Durante una reunión de trabajo, Maeztu y Gabilondo han profundizado en la mejora de la colaboración y la coordinación para garantizar los derechos a la ciudadanía.



El Defensor del Pueblo andaluz ha expuesto que la invitación a su homólogo nacional responde a la necesaria coordinación, establecida en la Constitución y en la propia Ley de Coordinación entre la Defensoría estatal con la institución decana en las defensorías autonómicas, que cumple 40 años el próximo año.



Ambos defensores han destacado la necesidad de dar una respuesta efectiva para garantizar el derecho a una buena administración, "deteriorada" como consecuencia de la pandemia de la covid y con consecuencias como la brecha digital, que "está evidenciando la falta de recursos y habilidades de algunos colectivos, de manera singular con las personas mayores".



También han anotado otras consecuencias de la pandemia como la necesidad de reforzar la atención primaria, o el aumento de casos de salud mental, con especial preocupación en el caso de niños y adolescentes.



Asimismo, Maeztu ha destacado la necesidad de coordinación entre ambas instituciones en las políticas de prevención de violencia de genero y de abusos sexuales en la infancia y la adolescencia; en la lucha contra la pobreza infantil; en la atención a menores migrantes y ante retos como la transición justa con el despliegue de proyectos de energías renovables, así como una atención preferente al espacio de Doñana.



Gabilondo ha abogado por mejorar los mecanismos de coordinación y por cuidar las relaciones personales e institucionales "con el objetivo de la defensa de los derechos, la resolución de los problemas y el cumplimiento de la Constitución".



Los Defensores del Pueblo han hecho también una visita oficial a la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet y, posteriormente, al presidente de la Junta, Juanma Moreno, mientras que por la tarde serán recibidos por el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz.

