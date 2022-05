Moreno ofreció a Cs llevar a sus consejeros en listas si no concurría al 19J

El presidente andaluz y candidato del PP, Juanma Moreno, ofreció a la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, y al líder en Andalucía, Juan Marín, integrar en puestos de salida de sus listas a los consejeros de Ciudadanos y la presidenta del Parlamento, siempre que el partido no se presentara a las elecciones autonómicas.



Moreno ha explicado en un desayuno informativo que hizo esta oferta "con la máxima honestidad", para que se presentaran en las listas del PP como independientes porque "nadie les pedía el carné del PP", pero no fue aceptada porque "consideraban que suponía la supuesta desaparición de su opción política".



Ha lamentado que no aceptaran esa opción, ya que considera que esa habría sido "buena para Andalucía" y se habría concentrado más el voto, ya que ahora prevé que Ciudadanos saque alrededor de un 2 por ciento de apoyos en algunas provincias, lo que no les permitirá tener escaño en esas circunscripciones y se "perdería" ese voto.



Ha asegurado que las relaciones con Cs "son muy fluidas y de afecto" y le tiene "muchísimo cariño" a todos los consejeros de Ciudadanos, y que se identifica "en gran medida" con sus votantes.



Por ello, ha señalado que no comentó esa oferta hasta que se cerraron las listas "para no dañar" los intereses de la formación.



Sobre si integraría en un futuro gobierno a consejeros de Cs, ha dicho que "el talento nunca se debe desaprovechar" y que no tendría ningún problema en contar "con algunas de las personas" que hay ahora en la formación naranja "en primer, segundo y tercer nivel".



Moreno ha explicado así el proceso infructuoso de negociación entre ambas formaciones para cerrar listas conjuntas, que no llegó a buen puerto a pesar de que tenía muchos partidarios en ambos partidos.



De hecho, hay algunos exdiputados andaluces del sector crítico con Marín que no han dudado en pedir el voto para el PP en las últimas horas, convencidos de que es "lo mejor" para Andalucía.

TE RECOMENDAMOS