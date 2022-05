Olona: "Moreno vive muy bien en los palacios" y "alejado de las necesidades reales"

La candidata de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Macarena Olona, ha asegurado este domingo que el "cambio" por el que los andaluces votaron hace cuatro años "no se ha producido", y que el líder del Gobierno andaluz y candidato a la reelección por el PP, Juanma Moreno, hace "una política completamente alejada" de las "necesidades de la calle" porque "se vive muy bien en los palacios".

"Es muy fácil decir que el gobierno de PP y Ciudadanos lo ha hecho mejor que el PSOE si tenemos en cuenta de dónde veníamos, de 700 millones de euros en corrupción", ha trasladado Olona, quien ha señalado que la situación actual "de desesperanza y de falta de oportunidades que atraviesa Andalucía" no es el "cambio que merece".

En un acto público en la Plaza de las Velas de Almería junto al presidente de Vox, Santiago Abascal, ha dicho que los andaluces "merecen mucho más" que lo dado por el PP en los últimos cuatro años, un "cambio real", según ha remarcado, que "antepongan las necesidades de los ciudadanos a cualquier otro interés particular y partidista y que vuelva a hacer de Andalucía una tierra próspera, de esperanza para las familias".

Olona ha calificado de "tremendo" que Moreno considere que la relación "directa" entre la "inseguridad en los barrios andaluces y la inmigración descontrolada" no es "una preocupación real" y ha llamado a acudir a las urnas el 19-J "pensando en vosotros, en vuestros hijos, en vuestros nietos, en vuestros padres y en vuestros abuelos".

"Hace cuatro años Andalucía decía 'no' a la corrupción, a una forma de ejercer la poli tica que antepone los intereses partidistas a los de los andaluces, pero ese cambio no se ha producido", ha insistido para añadir que Vox "pondrá en centro de todas las políticas públicas a las familias para que los jóvenes que no encuentran un futuro próspero no tengan que marcharse ya que con ellos se pierde la identidad y la cultura andaluza que está en ellos depositada".

La candidata de Vox a la Presidencia de la Junta andaluza ha afirmado que su partido se dirige a "los que se levantan cada mañana a las seis o a las siete de la mañana para trabajar duramente cada día" y que "solo piden un barrio seguro para sus hijos aunque les llamen fascistas".

Ha indicado que la "consecuencia directa" de las políticas "progres" de "fronteras abiertas", de "los que solo conocen del multiculturalismo el comer arroz basmati en un restaurante hindú", según ha subrayado, recae sobre "los barrios mas humildes" y ha considerado que se están "condenando al pueblo español y andaluz a normalizar modalidades delictivas que no son autóctonas, sino importadas".

"¿Cuándo y dónde se ha escrito que tengamos que resignarnos a que España se convierta en la España de los machetazos?", ha preguntado para concluir "que no todas las culturas y las costumbres son respetables", y que Vox está "para combatirlas".

En este sentido, Olona ha trasladado que "como presidenta de Andalucía quiero cuidar de nuestros barrios, andar con una seguridad que hoy no tenemos", ya que "los expertos policiales nos dicen que lo que ayer sufrieron muchos progres que nos llaman racistas es a lo que nos lleva el efecto llamada de la inmigración ilegal descontrolada".

Ha puesto como ejemplo que "lo que se vive hoy en Francia es lo que será España dentro de unos años", ya que "las fuerzas policiales nos advierten del riesgo de las bandas latinas que campan a sus anchas pero insisten en que eso será una broma cuando convivan con las bandas africanas por la misma porción del pastel".

Olona ha afirmado, en esta línea, que "ayer vimos imágenes dramáticas en Francia de africanos que en masa cometieron oleadas de robos con violencia a los aficionados que habían acudido a disfrutar de la final de la Champions" y ha indicado que "muchos progres sufrieron en sus carnes lo que en España llevan sufriendo varios años los barrios más humildes".

"Hoy se protege a los delincuentes. Vox no es racista ni extremo sino que hace un diagnóstico adecuado de lo que sucede en España y no como hacen el resto de partidos que obvian determinadas circunstancias", ha concluido.