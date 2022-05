Un hombre se entrega y confiesa el asesinato de su mujer en Almería

Una mujer ha sido asesinada en el municipio almeriense de Tíjola por su marido, que ha confesado el crimen y se ha entregado a la Policía Local de Vera.



El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha confirmado la muerte "trágica y violenta" de esta mujer y ha explicado que todos los indicios apuntan a que se trata de un nuevo caso de violencia machista, que investiga la Guardia Civil.



El alcalde de esta localidad, José Juan Martínez, ha explicado a Efe que ha sido uno de los dos hijos de la pareja el que ha encontrado sobre las 15:30 horas de este viernes el cuerpo sin vida de su madre, en el domicilio de la familia en el centro de Tíjola.



Martínez ha señalado que la vivienda permanece precintada por la Guardia Civil, mientras agentes de la Policía Judicial del instituto armado están trabajando en el lugar de los hechos.



Según ha indicado, la mujer tenía unos 50 años y su marido un par de años más, así como que la pareja tiene dos hijos de 22 y 19 años. Se trata de una familia "de toda la vida" del pueblo, ha subrayado.



En unas declaraciones remitidas a los medios de comunicación, y tras lamentar profundamente los hechos, Fernández ha señalado que no constan antecedentes en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de violencia de género (VioGen), por lo que no existían denuncias previas por malos tratos o medida alguna que "se hubiera adoptado a dicha posible circunstancia".



De confirmarse la naturaleza machista del crimen esta sería la tercera víctima este año en Andalucía, la número 16 en toda España en lo que va de año y la número 1.145 desde 2003.



El Ayuntamiento ha anunciado que mañana a las 12:00 horas se guardará un minuto de silencio en recuerdo de la víctima.



Por otro lado, el presidente de la Diputación de Almería, Javier A. García, ha manifestado en su cuenta de Twitter que se muestra "consternado ante el último crimen de violencia de género de Tíjola".



El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.



En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

TE RECOMENDAMOS