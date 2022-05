Detenido un hombre por matar supuestamente a su mujer en Almería

Un hombre está detenido tras matar presuntamente a su mujer en el municipio almeriense de Tíjola, según han confirmado a Efe fuentes cercanas a la investigación, que no han precisado por el momento más datos sobre el caso.



Sin embargo, el alcalde de esta localidad, José Juan Martínez, ha explicado a Efe que el hombre se ha entregado en la Policía Local de Vera, y que ha sido uno de los dos hijos de la pareja el que ha encontrado sobre las 15:30 horas de este viernes el cuerpo sin vida de su madre, en el domicilio de la familia en el centro de Tíjola.



Martínez ha señalado que la vivienda permanece precintada por la Guardia Civil, mientras agentes de la Policía Judicial del instituto armado están trabajando en el lugar de los hechos.



Según ha indicado, la mujer tenía unos 50 años y su marido un par de años más, así como que la pareja tiene dos hijos de 22 y 19 años. Se trata de una familia "de toda la vida" del pueblo, ha subrayado.



Las fuentes cercanas a la investigación han precisado que la víctima no estaba en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de violencia de género (Viogen).



De confirmarse la naturaleza machista del crimen esta sería la tercera víctima este año en Andalucía, la número 16 en toda España en lo que va de año y la número 1.145 desde 2003.



El Ayuntamiento ha convocado un pleno extraordinario para esta noche a las 20:30 horas para declarar tres días de luto oficial y ha anunciado que mañana a las 12:00 horas se celebrará un minuto de silencio en recuerdo de la víctima.



El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.



En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

