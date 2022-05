A menos de un mes del 19 de junio, todavía hay personas que no saben que ese día se celebran elecciones autonómicas en Andalucía, las undécimas en la historia de la comunidad. Dos jóvenes y cualificados compañeros, de nombres Salvador y Lorena, están realizando encuestas estos días, a pie de calle en Sevilla, para conocer si los ciudadanos consideran que la campaña electoral es larga, si ésta influye en el sentido del voto, si es necesario el día de reflexión o qué comicios les generan más interés (generales, autonómicos o municipales), entre otras cuestiones. Pues, hete aquí que un puñado de personas les han admitido que no sabían que hubiera una convocatoria electoral en el horizonte andaluz más inmediato. ¡Toma ya! Ante mi sorpresa, le pregunté a los compañeros por el perfil de esas felices y desinformadas personas. Jóvenes, me respondieron. ¿Cómo es posible? Probablemente, se informan a través de medios de comunicación que no son los convencionales o porque la desafección de la política les lleva a ignorar todo lo concerniente a la cosa pública. O ambos argumentos, deduzco.

Sea lo que fuere, esta minoría anecdótica contrasta con el sentir de quienes vemos en los comicios del 19J un momento clave para el futuro inmediato de Andalucía. Las elecciones son la base de nuestra democracia. Por lo tanto, participar -no solo introduciendo la papeleta en la urna- es clave para legitimar el sistema político. No podemos olvidar que la participación en las andaluzas ha ido cayendo durante los últimos comicios hasta llegar a su mínimo en diciembre de 2018, con un 58’65 por ciento. Lejos queda el máximo de 1996 cuando casi ocho de cada diez andaluces acudieron a votar a sus respectivos colegios electorales. Por tanto, la abstención se consolida como el principal rival de las 27 formaciones que se presentan a los comicios.

Para generar ilusión por el sufragio es necesaria una campaña alejada de la crispación, participativa, en la que podamos ver cómo los líderes de los partidos contrastan sus ideas. De esa manera, ayudará (o no) a los indecisos a elegir el sentido del sufragio. Es tiempo de saber. De interesarse por los programas, de conocer las propuestas de futuro para Andalucía, del modelo de comunidad que defienden cada una de las formaciones para, después, ejercer el voto con plenitud y derecho a la crítica.