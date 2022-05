Bravo: "No vamos a hacer cordón sanitario a nadie, ni a izquierda ni a derecha"

El consejero andaluz de Hacienda, Juan Bravo, ha reiterado este viernes que el objetivo del PP en las elecciones autonómicas es "gobernar en solitario", aunque si no logra mayoría suficiente buscará acuerdos con otros partidos y ha dicho: "No vamos a hacer cordón sanitario a nadie, ni por la izquierda ni por la derecha".



El también vicesecretario de Economía del Partido Popular se ha referido a los comicios andaluces del 19 de junio en los que, según ha explicado, el PP es "el único partido" que estaría en disposición de liderar de nuevo el Gobierno regional y su "primer objetivo" es hacerlo "en solitario".



No obstante, si fuera necesario alcanzar acuerdos con otras fuerzas para poder formar un Ejecutivo, los populares estarían dispuestos a hacerlo "a izquierda y derecha" siempre que esos pactos respeten el Estatuto de Autonomía y "los pilares fundamentales de la convivencia".



"No vamos a hacer cordón sanitario a nadie ni por la izquierda ni por la derecha", ha respondido cuando ha sido preguntado por la posibilidad de que en Andalucía se repita el acuerdo de Gobierno entre PP y Vox que ya está en marcha en Castilla y León.



Ha defendido además que el PP andaluz es capaz de acuerdos con diferentes, como demuestra, según ha argumentado, que los presupuestos autonómicos hayan sido pactados con Vox pero se hayan incorporado después enmiendas de PSOE y Unidas Podemos.



Bravo ha participado en Vitoria en el Foro Económico de Álava, durante el cual también se ha referido al futuro del Gobierno de Pedro Sánchez tras los últimos desencuentros entre sus socios. Ha vaticinado que a pesar de la relación "complicada" entre PSOE y Unidas Podemos la legislatura se agotará porque "los beneficios mutuos conjuntos" les abocan a "que se acaben entendiendo".



"Estamos viendo renuncias" pero "por muchas guerras que veamos" PSOE y Unidas Podemos "terminarán por ponerse de acuerdo "aunque eso vaya en contra del país" porque en su opinión ambas formaciones "piensan más en el 'yo' que en el 'nosotros'".



Durante su intervención ante empresarios alaveses y cargos del PP vasco, Bravo ha repasado la propuesta de su partido para impulsar la economía y que recoge cuatro cuestiones centrales: una rebaja fiscal a rentas medias y bajas, reducir el IVA de la electricidad, agilizar los trámites y reducir el gasto burocrático y lograr un mayor control y eficiencia del gasto público.



Ha considerado que reducir el debate fiscal a hablar de "subir o bajar impuestos es demasiado simple" y ha abogado por pagar los gravámenes "justos y necesarios". La "clave" no es subir los impuestos "sino lograr que pague más gente", ha añadido.



Para ello, hay que dar a las empresas condiciones que faciliten su actividad y por tanto la creación de empleo, de manera que aumente el número de personas que paga impuestos y como consecuencia de ello la recaudación. En este sentido ha argumentado que en Andalucía se han bajado los impuestos "pero en el último año se han recaudado 1.000 millones más".



Preguntado por el Concierto Económico de Euskadi, Bravo ha rechazado que los distintos regímenes fiscales se usen "para crear confrontaciones" entre territorios, aunque al mismo tiempo ha reclamado una "profunda reforma del sistema fiscal" que desemboque un sistema de financiación autonómica basado en "la solidaridad y el equilibrio".

