“Valcárcel es un proyecto de ciudad y deben implicarse todas las administraciones"

No sabemos si Antonio Sanz llevará la cuenta del número de campañas electorales que lleva a sus espaldas, pero sí que ésta es la primera vez que el PP afronta el reto de las urnas después de haber estado tres años y medio al frente de la Junta de Andalucía. De hecho, es su principal argumento a la hora de reivindicar la continuidad de un gobierno que aspira a lograr una mayoría suficiente para evitar depender de otro partido. Además, habla abiertamente acerca del segundo hospital para Cádiz y del proyecto de Valcárcel, para el que pide la implicación de todas las administraciones para sacarlo adelante. Así lo expone el coordinador adjunto de campaña del PP-A y viceconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía en el transcurso de esta entrevista.

El próximo viernes 3 comienza la campaña oficialmente y el presidente Juanma Moreno, candidato por el Partido Popular, ha dicho que no descarta la posibilidad de la repetición electoral. ¿Usted cree que esto el electorado lo puede comprender?

–Es un mensaje que va precedido claramente de otro mensaje, y es que el PP sale a estas elecciones para ganar las elecciones y tener una mayoría suficiente que nos permita seguir liderando un gobierno que ha sido eficaz y que ha sido útil para los andaluces. Hace falta una mayoría que permita unir fuerzas de todo tipo de votantes, para que se pueda gobernar en la próxima legislatura con un gobierno sólido, con un gobierno fuerte y con un gobierno estable, y por tanto queremos una mayoría suficiente que nos permita gobernar en solitario. Ese es el mensaje, y evidentemente el otro mensaje es que no podemos renunciar a valores, ni a políticas políticas que han sido útiles. Si por cualquier opción no se consigue mayoría suficiente, lo que quiere decir el presidente es que no podemos renunciar los andaluces a determinados principios y derechos.

Ustedes quieren gobernar en solitario y prefieren no gobernar con Vox porque no es compatible con algunas líneas rojas que han marcado. Pero no sé hasta qué punto dentro del partido puede preocupar que Vox en esta precampaña esté marcando la hoja de ruta.

–Quien está marcando el camino es el gobierno, es Juanma Moreno, con las propuestas, porque el único que está haciendo propuestas de los asuntos que le preocupan a los andaluces y a los gaditanos es el gobierno de Juanma Moreno y el candidato del Partido Popular Juanma Moreno. ¿Por qué?, porque es el único que está hablando de bajada de impuestos, que es el único que está hablando de impulso a la economía y de apoyo a los emprendedores, es el único que está hablando de apoyo total a la salud, a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales, que además se ha demostrado a través de la gestión. Si otros quieren dedicarse a la bronca y si la bronca o elevar los tonos agresivos en campaña, pues yo creo que liderar la campaña es liderar las propuestas que preocupan a los andaluces, y eso es lo que está haciendo Juanma Moreno y el PP.

Habla de propuestas concretas, pero ¿se puede comprometer una bajada masiva de impuestos cuando 2021 se ha cerrado con un ligero déficit y sobre todo en un contexto de escalada de la inflación y de conflicto internacional? ¿Es posible?

–Hemos hecho cinco bajada de impuesto. Entre ellas, una bajada masiva a la que hemos unido también reducciones drásticas de trámites burocráticos que hoy hacen que Andalucía no sea solo sea el mejor sitio para vivir, sino que sea el mejor sitio para invertir, y eso se está demostrando aquí en Andalucía. Por lo tanto en lo que trabajamos es por ofrecer las mejores condiciones, porque lo que se ha demostrado es que bajar impuestos significa recaudar más, se incrementa el número de contribuyentes y se genera mayor actividad económica, mayor capacidad económica para la familia y por tanto mayores posibilidades de inversión y de empleo. Eso no es que lo digamos, es que se ha aprobado y por lo tanto la política de bajada de impuestos han sido muy saludables para la economía y el empleo en Andalucía. Hoy, con esa bajada de impuestos, esa reducción de trámites burocráticos y esa confianza que ha generado el gobierno de Juanma Moreno, nos ha permitido que estamos creando uno de cada cuatro empleos en España en momentos difíciles como lo que estamos viendo. Eso es histórico: ¿cuándo Andalucía libraba por ejemplo el número de autónomos en toda España? Somos la primera comunidad autónoma. Por primera vez hemos superado a Cataluña y lo estamos haciendo en un momento difícil. Cuando hay políticas que funcionan como las de Juanma Moreno merece la pena la pena insistir en esas políticas y es lo que estamos reclamando, y nuestro llamamiento no es solo a los votantes del PP. es a los de otras opciones políticas que sepan que ahora mismo hace falta un gobierno fuerte, un gobierno sólido, un gobierno estable y unas políticas seguras como las de Juanma Moreno.

Habla de impulso de la economía, del crecimiento del empleo, de los autónomos, pero esta semana hemos conocido que Andalucía concentra ocho de los diez municipios de España con más paro y los cinco más pobres, y de ellos algunos son de la provincia.

–Sí, pero la realidad, evidentemente, depende de donde uno parte, y en este caso lo hacemos desde muy abajo. Evidentemente, reflotar todo es muy difícil, pero lo que sí no hay duda es que Andalucía es la comunidad que más empleo crea en España. El 25 % del empleo que se crea en las 17 comunidades autónomas se crea en Andalucía. Eso es algo incuestionable y por lo tanto creo que se han puesto las condiciones para que Andalucía sigo avanzando, siga progresando, porque crecemos muy por encima de la media nacional y por lo tanto las perpectivas de Andalucía son de un futuro esperanzador. Y no lo olvidemos, todo esto con pandemia, con situaciones de crisis económica, y aún así Andalucía, que siempre estaba a la cola, está a la cabeza de todo, a la cabeza del progreso, del avance también social, porque las mejoras tanto en las estructuras sanitarias, en los equipamientos, en el personal sanitario..., nunca se había contratado tanto personal sanitario como tampoco nunca se habían mejorado las condiciones salarialmente. Hemos trabajado para equiparar salarialmente al profesorado. Todo está evolucionado favorablemente.

Reconocerá también que ahora mismo lideramos todavía tasas de paro y sigue habiendo concentraciones de los médicos por la atención primaria, que sigue siendo un problema. Es decir, que tiene que haber todavía recorrido y no sé sí hacen autocrítica.

–Por supuesto que queda mucho por hacer. Cuando uno se encuentra un desastre donde Andalucía estaba a la cabeza de todos los rankings negativos. Como comprenderá, partir de esos rankings negativos en todo... No había ningún parámetro bueno. Pues hoy hemos hecho presupuestos que han generado estabilidad, confianza para la economía y se está posibilitando una inversión que solo en la provincia de Cádiz ha significado una movilización económica de más de 3.000 millones de euros. Tanto la inversión pública como la movilización de recursos económicos a través de la iniciativa privada, está haciendo cambiar también a la provincia de Cádiz gracias al impulso del gobierno andaluz.

En las anteriores elecciones autonómicas el PP fue cuarta fuerza política en la provincia. Ahora ¿cuál es el reto? ¿Dónde creen que pueden llegar para ganar las elecciones?

–Nosotros aspiramos por supuesto a ganar. Creo que hay un cambio sustancial. En las anteriores elecciones no habíamos tenido la oportunidad de gobernar. Y sin embargo se decían muchas cosas que ocurrirían si el PP llegara al gobierno. Bueno, pues todo eso se demostró que era mentira, que lo que decían de las malas noticias que llegarían a Andalucía con un gobierno del PP, ha ocurrido todo lo contrario. Cuando he llegado una crisis la hemos afrontado con realismo, pero también con mucho humildad, pero sobre todo ofreciendo tranquilidad y seguridad a los ciudadanos frente a la situación de pandemia que hemos vivido, y que ha habido un gobierno eficaz y capaz de empezar a resolver los grandes problemas que tiene Andalucía. La diferencia entre las anteriores elecciones y ésta es clara, hemos tenido la oportunidad de gobernar y por tanto demostrar a los andaluces que cuando el Partido Popular gobierna a Andalucía le va bien y le va mucho mejor. Efectivamente nos queda mucho por hacer, pero esta línea de salida que hemos establecido en estos últimos 3, 4 años, pues creo que merece la pena seguir apostando por ella.

Estamos a la espera de que el Partido Popular presente su programa electoral. ¿De qué manera va a parecer o va a ser el compromiso del PP con dos proyectos, el del hospital de Cádiz y el de Valcárcel?

–El hospital de Cádiz,después de todos los años en los que el PSOE lo metió en un cajón y dejó un cartel pudriéndose, hoy existe un proyecto funcional para el hospital y hay una negociación hecha en torno al terreno. Esas dos cosas que son fundamentales ya están en marcha, por tanto el hospital de Cádiz ha empezado a ser una realidad y de hecho hemos constituido recientemente un grupo de trabajo por parte de la Consejería de Salud, en la que ese hospital ha empezado a desarrollarse definiendo claramente qué tipo de hospital vamos a tene. Para eso hay un debate abierto con la sociedad, con las entidades y los profesionales. Ese primer proyecto ya está, se está trabajando sobre él, y en segundo lugar estamos hablando sobre los terrenos, y por lo tanto creo que vamos a tener muy buenas noticias en los próximos meses porque esto ya no se para. La diferencia es que el cartel que se puso se pudrió y esto del hospital de Cádiz ya solo tiene un camino de finalización, de culminación y de hacerlo realidad para el conjunto de los gaditanos. Y en relación con Valcárcel la verdad es que, sorprendentemente, ahora presionan mucho incluso los que en su momento definieron ese proyecto como un proyecto hotelero. Ahora todas las prisas son para convertirlo en una iniciativa de acogida de un centro universitario. Nosotros estamos dispuestos a hablar con todas las administraciones. Es un proyecto importante. Hemos invertido mucho y hemos favorecido una gran inversión para las universidades. Es un proyecto muy potente y creemos que tiene que ser un proyecto de ciudad en el cual se involucren todas las administraciones y la propia universidad, la junta, la Diputación, el Ayuntamiento, y en el que seamos capaces de impulsar un proyecto que estemos de acuerdo todos. Hasta el propio rector cuando era concejal votó en contra. Todo esto evoluciona. Vamos a buscar el consenso y evidentemente vamos a buscar recursos económicos. Es una pena que nosotros que hemos intentado que existieran fondos Next Generation para que pudiera haber una inversión ahí, el gobierno de España haya negado la aplicación de fondos Next Generation para un proyecto de ese tipo. Por lo tanto creo que hay que abrir un diálogo, creo que tenemos que participar todas las administraciones, que tenemos que elaborar un proyecto ciudad en torno a esa infraestructura y que, lógicamente, participemos todos y busquemos los recursos financieros económicos suficientes para desarrollar el proyecto.

¿Con participación económica también de la Junta de Andalucía?.

–Si decimos que participemos todos, evidentemente. Nosotros lo que estamos ofreciendo y de hecho hemos favorecido un incremento muy potente de la inversión en materia universitaria y creo que nadie puede negarlos, en cuanto no solo a pagar deudas de muchos años de las universidades, sino a plantear planes de financiación de inversiones en las universidades, ya que luego son las universidades las que tienen que definir dónde se lo gasta. Por lo tanto de una manera o de otra la Junta participa en los planes de inversión de las de las universidades.

¿Si el PP vuelve a gobernar el proyecto de Valcárcel puede tener viabilidad?

–Si hemos intentado aplicar fondos Next Generation que el gobierno de la nación nos ha negado, que era una gran ocasión para ello. Lo que es increíble es que no se permita. Si todo estamos de acuerdo por qué no se pueden aplicar fondos europeo que hoy en día son extraordinarios y fundamentales para este tipo de proyectos. Pues es una pena, y sin embargo es el PSOE el que más nos reclama, pues se le podría haber buscado una solución por ahí. Yo lo que creo es que es el momento de abrir un diálogo y buscar soluciones, sin nadie escurrir el bulto, sino sumando todos, porque en este sentido es muy fácil no haber hecho nada, e incluso haber propuesto lo contrario, convertor aquello en un hotel, y ahora reclamarlo contrario.

Usted es un referente del Partido Popular en la provincia de Cádiz. Esta semana ha dicho Juancho Ortiz que le encantaría ser el candidato del PP a las próximas elecciones municipales por Cádiz. ¿Hay alguna duda de esta designación?

–Ninguna duda no, es que no es el momento de hablar de las municipales. Ahora mismo lo que yo creo es que nos tenemos que preocupar de recuperar la posición de cabeza en la provincia de Cádiz y ganar las elecciones, y por tanto tener un buen gobierno para los andaluces. Yo creo que hablar de personas vale si es para ir pensando en el próximo gobierno de Juanma Moreno. Creo que para las elecciones municipales queda todavía tiempo.

En el caso de Jerez sí se ha dicho que Maria Jose Garcia Pelayo será la candidata.

–Lo hemos visto en los medios comunicación. Que yo sepa María José es una persona con experiencia como alcaldesa, como Antonio Saldaña, como Juancho, pero ellos ahora mismo lo que están volcados es en que Jerez y Cádiz puedan tener un gobierno de Juanma Moreno, porque nunca le ha ido mejor a Jerez ni a Cádiz o a esta provincia que con un gobierno de Juanma Moren. Por cierto, el presidente que más veces ha venido a la provincia y que más inversión ha ofrecido en esta provincia en cualquier época de las que tuvo el Partido Socialista, y algo muy importante, que lo que decimos que vamos hacer lo cumplimos, y eso es algo a lo que tampoco estaba acostumbrado a la provincia.