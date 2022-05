Aguirre: Los 4 primeros casos sospechosos de viruela del mono son negativos

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha asegurado este jueves que Andalucía no tiene todavía ningún caso confirmado de viruela del mono y ha detallado que los cuatro primeros casos que eran sospechosos han sido confirmados como negativos.



En declaraciones a los periodistas, Aguirre ha apremiado al Ministerio de Sanidad a que acelere "al máximo" la notificación de los resultados de los casos enviados para su ratificación.



El consejero, que ha asistido a la inauguración del 25 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP) en Jerez de la Frontera (Cádiz), ha indicado que "a fecha de hoy" Andalucía no tiene ningún caso confirmado de viruela del mono y ha agregado que los quince sospechosos aún no han sido confirmados ni descartados por el Centro Nacional de Microbiología.



Por ello, ha pedido al Ministerio de Sanidad que acelere los resultados de estos casos.



"No podemos estar esperando cuatro, cinco, seis días o una semana para ratificar las sospechas que tenemos de posibles casos de viruela del mono", ha lamentado.



Sobre los casos sospechosos por esta enfermedad, ha explicado que todos se encuentran en aislamiento en sus domicilios hasta que lleguen los resultados y se confirme si son positivos o no.

TE RECOMENDAMOS