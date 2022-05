Juanma Moreno no moverá "ni un milímetro" sus líneas rojas para pactar tras el 19J

El presidente andaluz y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha garantizado que no se moverá "ni un milímetro" de sus líneas rojas a la hora de una hipotética negociación tras las elecciones del 19 de junio, en materia de respeto al Estatuto, en violencia de género o en defensa del Estado de las Autonomías.



Moreno ha insistido en que no desea una repetición electoral, algo que sería "un fracaso colectivo de todas las fuerzas políticas", pero ha explicado que de las urnas debe salir "un gobierno posible", donde la "líneas rojas" las marque el partido que gane los comicios.



Las que tendrá él serán el Estatuto de Autonomía y la Constitución, con todo lo que recoge en materia de violencia de género, lucha contra el cambio climático o Estado de las Autonomías y su marco jurídico descentralizado, ha dicho en una entrevista en TVE.



Sobre un posible pacto con Vox ha indicado que no tiene interés en gobernar con otra fuerza política y ha hecho un llamamiento a todos los andaluces que quieren una mayoría "sensata" y a los que no le gustan "los chillidos, las voces, los aspavientos".



Para ello, el candidato del PP apela también a los votantes socialistas "decepcionados" con la política de Pedro Sánchez, una petición para la que tiene "legitimidad y libertad".



En cuanto a la polémica en Castilla y León por las palabras del vicepresidente, Moreno ha reclamado una política con tolerancia y respeto al adversario, sin ser "maleducado" ni usar "exabruptos".

