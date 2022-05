Andalucía y Murcia protestan por el retraso de la alta velocidad

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha criticado este miércoles el “retraso palmario” que presentan tres tramos de la línea de alta velocidad Murcia-Almería, mientras que la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha añadido que la falta de esta infraestructura coloca en “desventaja” a estos territorios.



Antes de participar en una reunión con la patronal almeriense Asempal y la Cámara de Comercio de Almería, el presidente murciano ha sostenido que la llegada del AVE es "esencial” y ha mostrado su preocupación por los retrasos que sufre el Corredor Mediterráneo.



Ha insistido en el “retraso palmario” en los tramos de Totana (Murcia), la integración en Lorca (Murcia), que “ni está licitada”, y en la conexión entre Pulpí (Almería) y Lorca.



“En 2026, lamentablemente, no va a haber alta velocidad que conecte Murcia con Almería. A mí me dieron una fecha concreta en agosto de 2018 y por aquí vamos. Cada mes que pasa, pierden oportunidades almerienses y murcianos, y el conjunto de los españoles”; ha mantenido López Miras.



Ha recordado que desde hace 30 años el AVE conecta diferentes ciudades españolas y lamenta que no se haya hecho con dos “territorios tan importantes”. “Es inadmisible el retraso en el conjunto del Corredor Mediterráneo, se debe conectar ya por ferrocarril Algeciras (Cádiz) con la frontera de España con Francia y debe pasar por Granada, por Cartagena (Murcia), por el conjunto de la Región. Esto es imprescindible y no se pueden admitir más retrasos”, ha subrayado.



López Miras también se ha referido a la financiación autonómica para afirmar que andaluces y murcianos reciben cada año “menos para pagar sanidad, educación y el resto de políticas sociales”, y ha destacado que Andalucía en los últimos tres años está “imparable” y se ha convertido en un “motor económico”; una tierra en la que se crea uno de cada cuatro empleos del país.



Por su parte, la consejera andaluza ha sostenido que las reivindicaciones en materia de alta velocidad son comunes en Murcia y Andalucía y ha exigido que sea una realidad esta infraestructura con la mayor celeridad posible “para no ponernos en desventaja con otros territorios”.



“Andalucía y Murcia quieren ser cada vez más competitivas, y Andalucía, su territorio agrario, como Murcia, apoya al PIB de España con muchos recursos”, ha añadido, aseverando que en su comunidad siempre se miran en el “espejo” murciano para seguir adelante con políticas de infraestructuras y en materia hídrica.

