Moreno: "El tiempo del señor Medel ha acabado"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado este miércoles sobre la salida del presidente de la Fundación Unicaja, Braulio Medel -quien aún no ha hecho efectiva la renuncia que anunció a mediados de abril-, que "el tiempo del señor Medel ha acabado".



Moreno ha dicho que "lo mejor que podría hacer para la entidad financiera y para el mismo sería renunciar", al ser preguntado sobre la situación de la Fundación Bancaria, el principal accionista del quinto banco español por volumen de activos.



"Yo no estoy en la cabeza de Medel, por tanto no sé que va a hacer, pero cuando uno anuncia que se va, entiendo que ya se tiene que ir", ha referido el jefe del Ejecutivo andaluz, que ha considerado que esto es "una cuestión de coherencia y sentido común".



Ha sostenido que Unicaja Banco y su Fundación están "sufriendo reputacionalmente", lo que "no es bueno para la entidad", por lo que "hay que solventar ese problema".



Ha recordado que tanto la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño como el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, coinciden en que "esta situación se tiene que resolver", de modo que la "única manera es que Medel abandone", y que lo haga "de una manera serena, sensata, incluso agradecida por parte del resto de la labor que ha realizado".



A su juicio, "lo mejor" que podría hacer Medel sería "renunciar y facilitar las cosas lo antes posible" y que se busquen "fórmulas de profesionalización" de la fundación y del propio banco, personas "profesionales y capaces para que el quinto banco de España siga creciendo", ha apostillado.



Tras indicar que como responsable de una administración no debe interferir en "asuntos internos" de una empresa, ha avisado que su posición institucional va a ser "contundente" tanto a cualquier salida de la sede social del banco de Málaga como a "cualquier vacío que se quiera hacer de contenidos" tras la fusión de la entidad con Liberbank.



La crisis en la Fundación Unicaja llevó a mediados de abril a Braulio Medel a anunciar su renuncia, después de que el Protectorado de Fundaciones Bancarias dudara de su idoneidad para el puesto y ordenara a la Fundación que encargara a un informe sobre la gobernanza.



Una de las raíces de esta crisis es el temor ante la pérdida de poder interno en la entidad de representantes de la antigua Unicaja en favor del bloque asturiano, de la que han alertado colectivos como la plataforma ciudadana "Salvemos Unicaja" y algunos partidos políticos en Málaga.

