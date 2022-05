El Gobierno y Cs se acusan de pactar con quienes desprecian a Andalucía

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y el diputado de Cs Guillermo Díaz se han acusado mutuamente en el Pleno del Congreso de pactar con partidos que desprecian a Andalucía y a los andaluces.



Ha sido en el transcurso de una pregunta parlamentaria sobre financiación autonómica que se ha resuelto en los primeros segundos de debate para dar paso a continuación a los reproches.



El diputado de Cs ha preguntado directamente a la ministra si tiene previsto el Gobierno reformar el sistema de financiación autonómica "atendiendo al criterio de solidaridad y equidad entre españoles" y la titular de Hacienda ha respondido únicamente que "sí".



En su segunda intervención, Guillermo Díaz, tras replicarle "ya le digo yo que no ", ha afirmado que "hay una constante en los gobiernos del PSOE y del PP que es ceder al chantaje nacionalista pensando más en sus partidos que en España" y ha relatado una recopilación de "perlas" o "perlitas nacionalistas" sobre los andaluces.



"'El andaluz es un tipo de hombre que hace cientos de años que pasa hambre y vive en un estado de ignorancia y miseria cultural, mental y espiritual, a este le llamaban hombre de Estado"; "pagamos el PER para que en otros sitios de España se pasen el día en el bar de su pueblo, a este le llamaban el moderado"; y "sobre becas de comedor en los colegios: a mí no me las pagan, pero les puedo asegurar que a mis primos de Jaén sí se las pagan, se las pagamos nosotros, con este ha negociado usted presupuestos", ha dicho Guillermo Díaz.



"¿Está usted orgullosa de que estos sean sus socios?", ha preguntado el diputado de Ciudadanos.



María Jesús Montero ha contestado en el turno de cierre del debate que cuando Díaz estaba relatando esas "perlas" ella estaba convencida "de que se refería a los dirigentes del PP y a los pitas pitas de Esperanza Aguirre", con los que ha dicho que Cs "pacta en todas las comunidades autónomas donde tienen oportunidad de darle el gobierno a la derecha".



"Creía que hablaba de los comentarios despectivos que la derecha de este país siempre ha tenido por Andalucía", ha apuntado la ministra de Hacienda, que a su vez ha preguntado a su interlocutor "¿Cuál es la política que Ciudadanos ha practicado y el caudal que Ciudadanos, después de estos pactos, ha tirado por la borda".



Montero ha añadido: "ha estado usted ausente en estos tres años de cualquier debate sobre financiación autonómica, no le hemos escuchado en esta cámara nunca ocuparse, ni preocuparse ni votar a favor de los presupuestos que le han dado a Andalucía un 36 % más de recursos que los que le dio el PP".



"Parece que cuando se acerca una contienda electoral empiezan a acordarse de aquello que supone un agravio para una tierra que siempre ha tenido un aliado en el Gobierno de España cuando ha estado presidido por el Partido Socialista", ha finalizado la ministra.

