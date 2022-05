Marín: "No vamos a permitir volver atrás, ni que vengan a hacer de Andalucía su cortijo"

El candidato de Cs a la Presidencia de la Junta y vicepresidente del gobierno andaluz, Juan Marín, ha reivindicado este martes la gestión de la formación naranja y ha dejado claro que el "futuro de Andalucía se juega en Andalucía". Además, ha subrayado que "no vamos a permitir ni volver a atrás 37 años de gobierno, como sucedió hasta que llegamos en 2018, ni que vengan otros a hacer de Andalucía su cortijo, un campo de experimentos, o un trampolín para llegar a Madrid".

Así lo ha señalado Marín, junto con la candidata por Málaga, Nuria Rodríguez, antes de mantener un encuentro con afiliados y simpatizantes en Torremolinos (Málaga), de los que ha valorado "la capacidad de trabajo y han luchado tanto por la provincia".

"Es verdad que todo el mundo dice por la calle que somos un partido necesario; es verdad que reconoce que hemos hecho un buen trabajo, pero ahora tenemos que decírselo a la gente, que para que podamos seguir haciendo ese buen trabajo, para que Andalucía pueda seguir avanzando de la forma en la que lo ha hecho estos tres años y medio, Cs tiene que seguir en el Gobierno de la Junta", ha defendido.

Marín ha vuelto a reivindicar que "no existe un Gobierno mejor que en el que este Cs en esta Comunidad". "Se ha demostrado durante 37 años del Gobierno del PSOE y 37 años de oposición del PP".

"Nada se había hecho en Andalucía hasta que llegó Cs y empezó a recuperar, en este caso, el empleo, los servicios públicos, hacer de esta tierra una tierra de oportunidades donde las inversiones están llegando de una forma que jamás habían llegado".

Ha dicho, de igual modo, que "hemos convertido a Andalucía en el motor económico de España". "Esa es la mayor lucha contra la desigualdades que podemos ofrecerles desde la política al conjunto de los ciudadanos y lo hemos hecho permitiendo que las políticas en materia económica, social educativa, sanitaria lo hicieran los profesionales".

"Hemos sido la correa de transmisión de los empresarios, autónomos, emprendedores, de todos los que han tenido algo que decir durante estos tres años y medio para que Andalucía dejara de estar a la cola en muchos de los ranking que conocen", citando, en este punto, al consejero Javier Imbroda, fallecido en abril, "me alejo de los tristes y ya no quiero ni siquiera recordar".

En este punto, el líder de Cs ha reivindicado que a Andalucía ahora "hay que buscarla arriba, en el primer puesto en la creación de empleo, en la creación de autónomos, en el primer puesto en la recuperación económica y crecimiento económico; búsquenla arriba porque Andalucía nunca más va a estar abajo".

"No vamos a permitir ni volver a atrás 37 años de gobierno, como sucedió hasta que llegamos en 2018, ni que vengan otros a hacer de Andalucía su cortijo, un campo de experimentos, o un trampolín para llegar a Madrid", ha reiterado.

Por tanto, ha incidido Marín, "el futuro de Andalucía se juega en Andalucía, no se juega en Madrid, no se juega en el Congreso, no se juega en la Moncloa, ahí que jueguen a otras cosas, si quieren, a lo que están haciendo, hacer que España en este momento sea el hazmerreír de Europa; pero aquí, Andalucía, va a seguir siendo esa comunidad de gente con talento, con capacidad, que ha demostrado que, en cuento se le daban las oportunidades, crecía".

"¿Vamos a permitir volver a dar pasos atrás?", se ha preguntado, asegurando que Cs "vamos a luchar porque Andalucía siga creciendo, siga avanzando y consigamos que sea la tierra de oportunidades que todos soñamos". "Lo vamos a hacer por nosotros, pero, sobre todo por nuestros hijos y también por nuestros padres y abuelos que lucharon porque esta tierra fuera la mejor tierra del mundo", ha concluido.

RODRÍGUEZ APELA AL TRABAJO CONJUNTO

Por su parte, la número 1 de Ciudadanos al Parlamento andaluz por Málaga, Nuria Rodríguez, ha señalado que los candidatos que conforman la lista de la formación naranja en la provincia se sienten "muy orgullosos del trabajo que se ha hecho no solo durante estos tres años y medio, si no de nuestros concejales, alcaldes, consejeros, delegados, simpatizantes y afiliados, de todos los que forman Cs", de los que ha dicho que son "los verdaderos valientes de este proyecto".

"Ellos son los que cada día llevan nuestro mensaje a todos los rincones y por que este proyecto de Ciudadanos, estas políticas liberales que tan bien le han sentado a Málaga y a Andalucía, se lleven a cabo", ha dicho.

Así, Rodríguez ha querido poner en valor la figura del vicepresidente del Gobierno y candidato de Ciudadanos a las elecciones del 19 de junio, Juan Marín, de quien ha dicho que es "una persona luchadora, amable, dialogante y que ha demostrado que se puede hacer otro tipo de política en la Junta de Andalucía".

Por ello, ha invitado a los malagueños a conseguir que Ciudadanos siga en el gobierno andaluz porque, a su juicio, es "el único partido que puede permitir que se siga creciendo y que siga avanzando nuestra tierra, que tengamos igualdad, que se sigan blindando las políticas sociales, que sigamos gobernando para que estemos en ese ranking en los primeros puestos en creación de empleo, de creación de empresas".

"No permitamos que otros vengan y nos devuelvan otra vez al furgón de cola donde nos encontramos", ha pedido Rodríguez, quien se ha cuestionado si "ese zumo que hemos exprimido con tantísimo cariño todos los ciudadanos malagueños y andaluces para que nuestra querida tierra siga creciendo, avanzando... ¿Vamos a permitir que unos de un solo puñetazo lo derramen?".

La cabeza de lista de Cs por Málaga dice "no" y asegura que "el único partido que puede conseguir formar un gobierno para que se siga hablando de forma positiva de Málaga y de Andalucía es Cs, y aquí estamos para trabajar todos juntos", ha sentenciado.