Macarena Olona pide personarse en el expediente de baja del padrón iniciado por Salobreña

La candidata de Vox a la Presidencia de la Junta, Macarena Olona, ha presentado este martes un escrito en el Ayuntamiento de Salobreña en el que pide personarse en el expediente del procedimiento de baja de su empadronamiento.

Olona pide además tener acceso a la información derivada del expediente y la suspensión de la tramitación hasta que no disponga de toda la documentación.



La presentación del escrito se produce después de que ayer interpusiera ante la Guardia Civil una denuncia contra la alcaldesa de Salobreña, María Eugenia Rufino (PSOE), por delito electoral, prevaricación administrativa y vulneración de derechos fundamentales.



Según Olona, estos delitos se habrían cometido en la apertura de ese expediente para dar de baja de oficio su empadronamiento de este municipio de la Costa de Granada, cuyo Ayuntamiento argumentó la medida en que la Policía Local no había podido acreditar que residiera allí.



Olona presentó la denuncia tras conocerse el dictamen de la Junta Electoral de Granada, que rechazó la solicitud presentada por la coalición Andaluces Levantaos contra la candidatura de Vox al considerar que no existe "obstáculo legal alguno" para la proclamación.



La formación andalucista había solicitado que quedara anulada por un supuesto incumplimiento del requisito de vecindad en la comunidad autónoma y por supuesto "empadronamiento ficticio" en Salobreña.



A las puertas del Ayuntamiento de Salobreña, donde este martes ha presentado un escrito para personarse en el expediente del procedimiento de baja iniciado por el consistorio, Olona ha acusado a la alcaldesa de haber intentado "utilizar a la gloriosa Policía Local" del municipio, pero ha advertido de que "le ha salido el tiro por la culta" en su intento de "prostituir las instituciones y las potestades públicas municipales".



"No es que tenga cara de imputada. Tiene cara de condenada", ha dicho en referencia a la alcaldesa.



Olona ha manifestado que desde Vox seguirán "fuertes por Andalucía, por España y por el cambio real", y que ha llegado, dice, para quedarse.