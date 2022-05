Marín: no iría con Vox "ni a misa", ni con el PSOE, "que sienta mal a Andalucía"

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha descartado que su formación tras el 19J pueda pactar ni con Vox, una formación con la que no iría "ni a misa", ni con un PSOE que "sienta mal a Andalucía".



En declaraciones a los periodistas en Huelva, antes de reunirse con los miembros de la candidatura onubense y afiliados de Cs de la provincia de Huelva, ha dejado claro que su pretensión es "gobernar otros cuatro años con el PP".



"No nos escondemos, otros pueden ser que se escondan y no respondan a preguntas pero nosotros siempre lo hacemos y damos la cara y hemos dicho que lo que pretendemos hacer es gobernar cuatro años más con el PP, porque con el Cs y el PP le ha ido bien a Andalucía y le está yendo bien a España; nunca ha habido gobiernos tan serios que hagan las cosas con tanto compromiso como el que ahora mismo tenemos en Andalucía", ha remarcado.



En este punto, ha incidido que "con Vox ni a misa, más claro agua, y a mí no me cae mal la gente de Vox pero lo que no me gustan son sus ideas, y como no comparto sus ideas, su proyecto político pues sencillamente no".



En el caso del PSOE se ha preguntado "¿con qué PSOE, con el del señor Espadas, el que quiere subir los impuestos a todos los andaluces, el que quiere volver a imponer el impuesto de Sucesiones y Donaciones después de que nos haya costado a los andaluces 37 años librarnos de ese impuesto injusto?".



"¿Con ese PSOE que no reclama ni un euro para Andalucía, cada vez que hay un reparto de Fondos Europeos; que nos roban 537 millones de euros de IVA y tenemos que ir a los tribunales para ganarlo; con ese PSOE que iba a ser una reforma de la Ley de Financiación de las comunidades autónomas para que todos los territorios recibiéramos el dinero que necesitábamos para sanidad, educación, política social y ahora se calla la boca cada vez que hay un reparto?", ha seguido cuestionándose.



Ese PSOE, "le hace daño a Andalucía, le sienta mal a Andalucía y yo con los que hacen daño a Andalucía lo que hago es enfrentarme a ellos", ha concluido.

