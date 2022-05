Ortega Smith no duda que Macarena Olona será la candidata de Vox a la Junta

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha asegurado que nadie duda que Macarena Olona será la candidata de su formación política a la Junta de Andalucía pese al intento del Ayuntamiento de Salobreña (Granada) de darle de baja de oficio en el padrón municipal.



Ortega Smith, que ha visitado este sábado Ciudad Real, se ha referido así a preguntas de los periodistas sobre el inicio del procedimiento de baja que podría impedirle optar a ser candidata a la Junta de Andalucía.



En este sentido, ha señalado que confía en que "Macarena Olona pueda seguir encabezando la esperanza de respuesta y de alternativa real y efectiva a la izquierda en Andalucía y ser la próxima presidenta de la Junta de Andalucía" y lo ha dicho convencido de que "cualquier maniobra que intente negar una evidencia" no saldrá adelante.



Para el líder de Vox, el anuncio de la presentación de la candidatura de Olona ha causado un verdadero impacto que "nos lleva a pensar que hay algunos que se ponen muy nerviosos, que le tienen miedo, que están preocupados por lo que significa Vox" y esos, ha mantenido, "son los mismos que no tienen ningún problema en darle empadronamiento y ayuda económica al primero que asalta una frontera, al primero que se baja de una patera o al primero que pega a un policía".



"Macarena Olona será candidata, será la nueva presidenta de la Junta de Andalucía, y los miedos de algunos se van a convertir en resignación. No les queda más remedio que aceptar que España está cambiando, que al socialismo no lo quiere ni la madre que lo parió y que a la derecha, a la cobarde derecha, a la derechita cobarde, que todo lo que hace es ponerle alfombras a la izquierda, se le ha acabado el tiempo del engaño".



Ortega Smith, que ha lamentado que a Vox se le quiera seguir poniendo trabas, ha finalizado que "se están equivocando, cuantas más zancadillas nos ponen, cuanto más nos insultan y cuanto más intentan atarnos de manos y pies, más sigue andando Vox para lograr el objetivo de entrar en La Moncloa".

