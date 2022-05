Teresa Rodríguez critica que Olona cometa "fraude de ley" siendo abogada del Estado

La candidata de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía, Teresa Rodríguez, ha subrayado este viernes que la candidata de Vox, Macarena Olana, le ha echado "mucha cara" al empadronarse en Salobreña (Granada) en "fraude de ley", siendo además abogada del Estado.



"Esta señora es abogada del Estado. Jolín, podía haberle echado un vistazo a la ley que establece los empadronamientos, que bien que (en Vox) son muy rápidos a la hora de criticar y denunciar por fraudulentos los empadronamientos de las personas migrantes que vienen aquí a buscarse la vida", ha dicho Teresa Rodríguez en Cádiz.



A la candidata de Adelante Andalucía le parece "normal" que el Ayuntamiento de Salobreña haya emprendido una investigación sobre el empadronamiento de Olona en la casa del líder de Vox en Salobreña.



"Menos mal que alguien le echa un vistazo a la ley", ha insistido Teresa Rodríguez, tras destacar que "todo el mundo" sabe la normativa del empadronamiento y que incluso hay ayuntamientos que mandan a las viviendas a agentes sin previo aviso para comprobar que un nuevo vecino reside en la casa en la que se ha empadronado.



En su opinión Macarena Olona ha cometido un fraude de ley "a plena luz del día" siendo abogada del Estado, lo que hace que el asunto sea "más grave todavía".



En Adelante Andalucía están "atentos" al recurso que ha planteado ante la Junta Electoral la formación Andaluces Levantaos, pero, de momento, no piensa interponer un nuevo recurso.



"No queremos victimizar a esta señora, que luego va a jugar a que todos los partidos estamos contra ella, y es que le tenemos mucho miedo y es que hay que ver....".



Rodríguez además cree que Olona le ha echado "mucha cara" cuando lleva dos años en el Congreso de los Diputados representando a Andalucía" y "no se ha tomado ni la más mínima molestia por empadronarse en algún sitio de Granada".



"Ni una vez ha hablado de Andalucía en el Congreso de los Diputados, no ha hecho ninguna interpelación o preguntas o intervenciones en la tribuna sobre Andalucía salvo cuando se han convocado las elecciones, es que es muy descarado", ha añadido.

